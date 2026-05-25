روج الفنان محمد حماقي لأحدث أغانيه التي تجمعه بالفنانة شيرين عبدالوهاب وتحمل اسم "بحرية"، والمقرر طرحها اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية.

تعليق محمد حماقي على الأغنية

وشارك محمد حماقي البوستر الترويجي للأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "استنوا أغنية "بحرية" من ألبوم "سمّعوني" اليوم الساعة 5 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى".

ويأتي طرح الأغنية ضمن ألبومه الجديد "سمعوني"، الذي يترقبه جمهوره خلال الفترة الحالية.

محمد حماقي يتعاقد مع سوني

يُذكر أن محمد حماقي انضم مؤخرًا إلى Sony Music Entertainment، وتعاقد معها على إنتاج ألبومه الجديد، كما تعاقدت الفنانة شيرين عبد الوهاب مع الشركة نفسها، وقدمت أولى أغانيها بعد التعاقد بعنوان "عايزة أشكي".

