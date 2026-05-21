دخلت الفنانة هالة صدقي قوائم تريند موقع البحث "جوجل"، عقب صدور حكم قضائي ضدها في نزاعها مع مساعدة سابقة لها.

وقضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بإلزام الفنانة هالة صدقي بدفع مبلغ 100 ألف ريال سعودي لمساعدتها السابقة، وذلك في الخلاف الدائر بينهما حول مكافأة برنامج "شكراً مليون".

وأقامت المساعدة السابقة دعوى قضائية، اتهمت فيها هالة صدقي بالنصب وخيانة الأمانة، والاستيلاء على مبلغ 100 ألف ريال سعودي، مقابل ظهورها في البرنامج التلفزيوني.

وتصدرت الفنانة هالة صدقي قوائم تضم مجموعة من نجوم الفن طاردتهم القضايا في المحاكم هذا الأسبوع، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

سعد لمجرد وقضية اغتصاب فتاة فرنسية

صدر ضد المطرب المغربي سعد لمجرد حكم بالسجن 5 سنوات، بعد جلسة مغلقة عقدتها محكمة جنايات دراجينيان في جنوب فرنسا، إثر اتهامه بالتعدي الجنسي على نادلة فرنسية في ملهى ليلي تُدعى دومينيك لاردان، وذلك خلال تواجده في فرنسا عام 2018.

4 اتهامات تطارد فضل شاكر في محاكمته العسكرية

يستعد المطرب اللبناني فضل شاكر للمثول أمام القضاء العسكري اللبناني يوم 26 مايو.

ويواجه فضل اتهامات في 4 قضايا هي: الانتماء إلى تنظيم مسلح (مجموعة الشيخ أحمد الأسير)، وتمويل هذا التنظيم، وحيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.

قضايا النفقة تحاصر بيومي فؤاد وكريم محمود عبدالعزيز

لجأت مصممة الأزياء آن الرفاعي إلى ساحة القضاء في نزاعها مع طليقها الفنان كريم محمود عبد العزيز، وأقامت دعاوى قضائية ضده طالبت فيها بإلزامه بسداد مؤخر الصداق، ونفقات المتعة والعدة، إلى جانب نفقة بناتهما الثلاث من مأكل ومشرب وملبس ومصاريف دراسة.

وفي السياق ذاته، قامت طليقة الفنان بيومي فؤاد برفع 4 دعاوى ضده في محكمة الأسرة، وطالبت فيها بإلزامه بسداد نفقة طفلهما، والمدرسة، والمسكن، والحضانة.

