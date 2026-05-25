تبدأ من 280 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة الأشهر والأسرع بيعًا في مصر

تقدم شركة المنصور للسيارات الوكيل المحلي لعلامة شيفروليه التجارية في مصر، السيارة سبارك EUV الكهربائية بفئة واحدة خلال شهر مايو الجاري.

وتعد شيفروليه سبارك موديل 2026 التي تنتمي إلى فئة السيارات الكروس أوفر المدمجة، أرخص سيارة كهربائية في عائلة العلامة الأمريكية في السوق المصري.

محرك شيفرولية سبارك

تعتمد شيفرولية سبارك الجديدة على محرك كهربائي بقوة 100 حصان، مع عزم دوران 180 نيوتن متر، ويتصل بنظام دفع أمامي، وزودت السيارة سعة 42 كيلوواط/ساعة، تمكنها من السير حتى 360 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، ويمكن شحن البطارية من 30% إلى 80% خلال 35 دقيقة باستخدام شاحن DC.

أبعاد شيفرولية سبارك

تقدم شيفرولية سبارك الكهربائية الجديدة بطول 4.160 مم، وعرض 1.760 مم، وارتفاع 1.560 مم، مع قاعدة عجلات 2.650 مم.

التجهيزات الداخلية لـ"شيفرولية سبارك"

تقدم سبارك بتجهيزات داخلية متطورة أبرزها شاشة لمس مركزية مقاس 10.1 بوصة، ولوحة عدادات رقمية قياس 8.8 بوصة بالإضافة إلى شاشة عدادات رقمية مقاس 8.8 بوصة، وبها نظام صوتي مكون من 6 سماعات، مع دعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto.

أنظمة أمان شيفرولية سبارك

تقدم شيفرولية سبارك الكهربائية الجديدة بعدد من أنظمة الأمان القياسية، أبرزها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، إلى جانب برنامج الثبات الإلكتروني ESC، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات.

كما تتوفر السيارة بوسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، مع نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا للمساعدة على الاصطفاف، ما يعزز مستويات الأمان أثناء القيادة داخل المدن والمناورات الضيقة.

مميزات شيفرولية سبارك 2026

تأتي شيفروليه سبارك الكهربائية EUV مدعومة بحزمة ضمان شاملة تشمل: ضمان السيارة لمدة 5 سنوات أو 150.000 كيلومتر، وضمان البطارية لمدة 8 سنوات أو 160.000 كيلومتر، إلى جانب خدمة المساعدة على الطريق لمدة 3 سنوات.

كما تتوفر سبارك بمجموعة من الإكسسوارات الحصرية مثل إضافات الهيكل الجانبية، الدرجات المساعدة، وحلول التخزين الذكية، مما يمنح السائقين فرصة لجعل سبارك الكهربائية انعكاساً حقيقياً لشخصيتهم.

وتأتي سبارك الكهربائية خيارات ألوان جذابة تشمل: الأزرق البحري مع سقف أبيض قطبي، الأصفر الرياضي، الأزرق النمري، الرمادي الأنيق مع سقف أسود لامع، إضافة إلى لون الشاي الكريمي.

سعر شيفروليه سبارك 2026

تقدم شيفروليه سبارك الكهربائية بفئة تجهيزات واحدة بسعر رسمي 999.000 جنيه.

اقرأ أيضًا:

تبدأ من 280 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة الأشهر والأسرع بيعًا في مصر

للمقبلين على الشراء.. أسعار ومواصفات MG 5 الجديدة بالسوق المصري

بـ170 مليون جنيه.. ألفا روميو تسلم سيارتها 33 Stradales المصنعة يدويًا للحاجزين