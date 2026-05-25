الداخلية تكشف ملابسات فيديو تحميل ركاب فوق ميكروباص بالبحيرة

كتب : علاء عمران

12:42 م 25/05/2026 تعديل في 01:03 م

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائد سيارة أجرة "ميكروباص" يقوم بتحميل ركاب بأعداد تزيد عن الحمولة المقررة، مع السماح لبعضهم بالجلوس أعلى السيارة أثناء سيرها بأحد الطرق بمحافظة البحيرة، ما عرض حياتهم والمواطنين للخطر.

تحديد وضبط السيارة

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص.

كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، وذلك وقت ارتكاب الواقعة.

اعتراف السائق بالواقعة

وبمواجهة السائق، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر بمقطع الفيديو المتداول.

الإجراءات القانونية

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

