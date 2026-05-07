إعلان

براءة فضل شاكر من تهمة محاولة القتل تضعه في صدارة تريند "جوجل"

كتب : مصطفى حمزة

01:22 م 07/05/2026 تعديل في 01:50 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    فضل شاكر وشيرين عبد الوهاب
  • عرض 4 صورة
    فضل شاكر
  • عرض 4 صورة
    فضل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دخل المطرب اللبناني فضل شاكر، قوائم تريند موقع البحث "جوجل"، عقب إصدار محكمة الجنايات في بيروت، أمس الأربعاء، حكماً لصالحه بالبراءة في قضية اتهامه بالتورط في محاولة اغتيال مسؤول "سرايا المقاومة".

وقضت المحكمة ببراءة المطرب فضل شاكر، في دعوى محاولة قتل مسؤول "سرايا المقاومة" في صيدا، هلال حمود، وإطلاق سراحه ما لم يكن موقوفاً على ذمة دعوى أخرى.

تعليق محمد فضل شاكر


وعلق المطرب محمد فضل شاكر على الحكم الصادر عبر صفحته بموقع "إنستجرام"، وكتب: "الحمد لله رب العالمين، صدر حكم براءة والدي فضل شاكر في أول ملف".

وأضاف شاكر: "نحن على ثقة تامة بالقضاء اللبناني في عهده الجديد، والفرج قريب بإذن الله".

موعد محاكمة فضل شاكر عسكرياً


ويخضع المطرب اللبناني، واسمه بالكامل فضل عبد الرحمن شمندر، للمحاكمة العسكرية يوم 26 مايو الحالي، في 4 قضايا هي: الانتماء إلى تنظيم مسلح "مجموعة الشيخ أحمد الأسير"، وتمويل هذا التنظيم، وحيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.

يُذكر أن فضل شاكر يخضع للمحاكمة جنائياً وعسكرياً، بعد تسليم نفسه إلى دورية من مديرية المخابرات اللبنانية عند مدخل مخيم عين الحلوة، في أكتوبر 2025.

منشور محمد فضل شاكر

إقرا ايضا
خاص| أول تعليق من منظم حفل هيفاء وهبي في مصر بعد حل أزمتها مع "الموسيقيين"

"مبروك البراءة".. مشاري العفاسي يعلق على براءة فضل شاكر

فضل شاكر محمد فضل شاكر بيروت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تردد قناة أون سبورت لمشاهدة مباريات اليوم في الدوري المصري
رياضة محلية

تردد قناة أون سبورت لمشاهدة مباريات اليوم في الدوري المصري
بعد رسالة "فقدت روحي".. معلومات عن شريف نجل هاني شاكر
زووم

بعد رسالة "فقدت روحي".. معلومات عن شريف نجل هاني شاكر
لأول مرة تاريخيًا.. نهائي دوري أبطال أوروبا يجمع بين باريس سان جيرمان وأرسنال
رياضة عربية وعالمية

لأول مرة تاريخيًا.. نهائي دوري أبطال أوروبا يجمع بين باريس سان جيرمان وأرسنال
واقعة هتك عرض "طالبة ثانوي".. سؤال في ندوة دينية فضح السر وحكم رادع من
حوادث وقضايا

واقعة هتك عرض "طالبة ثانوي".. سؤال في ندوة دينية فضح السر وحكم رادع من
"كارتيلات المخدرات" العدو الأول لأمريكا.. ماذا تضمنت استراتيجية ترامب الجديدة
شئون عربية و دولية

"كارتيلات المخدرات" العدو الأول لأمريكا.. ماذا تضمنت استراتيجية ترامب الجديدة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

في زيارة أخوية.. الرئيس السيسي يؤكد مساندة مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفض الاعتداءات الإيرانية
مفاجأة داخل الهرم الأكبر.. زاهي حواس يكشف عن فجوة غامضة بطول 30 مترًا