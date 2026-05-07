دخل المطرب اللبناني فضل شاكر، قوائم تريند موقع البحث "جوجل"، عقب إصدار محكمة الجنايات في بيروت، أمس الأربعاء، حكماً لصالحه بالبراءة في قضية اتهامه بالتورط في محاولة اغتيال مسؤول "سرايا المقاومة".

وقضت المحكمة ببراءة المطرب فضل شاكر، في دعوى محاولة قتل مسؤول "سرايا المقاومة" في صيدا، هلال حمود، وإطلاق سراحه ما لم يكن موقوفاً على ذمة دعوى أخرى.

وعلق المطرب محمد فضل شاكر على الحكم الصادر عبر صفحته بموقع "إنستجرام"، وكتب: "الحمد لله رب العالمين، صدر حكم براءة والدي فضل شاكر في أول ملف".

وأضاف شاكر: "نحن على ثقة تامة بالقضاء اللبناني في عهده الجديد، والفرج قريب بإذن الله".

ويخضع المطرب اللبناني، واسمه بالكامل فضل عبد الرحمن شمندر، للمحاكمة العسكرية يوم 26 مايو الحالي، في 4 قضايا هي: الانتماء إلى تنظيم مسلح "مجموعة الشيخ أحمد الأسير"، وتمويل هذا التنظيم، وحيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.

يُذكر أن فضل شاكر يخضع للمحاكمة جنائياً وعسكرياً، بعد تسليم نفسه إلى دورية من مديرية المخابرات اللبنانية عند مدخل مخيم عين الحلوة، في أكتوبر 2025.

