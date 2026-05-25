قالت المطربة صابرين النجيلي، خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج “تفاصيل” مع الإعلامية نهال طايل، إنها كانت تنتج أغانيها بنفسها.

وتابعت صابرين: "لم أستسلم أو أشعر باليأس يومًا، والطريق لم يكن سهلًا كما كنت أتخيل".

استقالة صابرين النجيلي من دار الأوبرا

وكشفت المطربة صابرين النجيلي أنها استقالت من دار الأوبرا المصرية لعدة أسباب، أبرزها الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها، موضحة أنها لم تكن تتصور حجم الصعوبة قبل دخولها المجال، وكانت ترى الأمر من زاوية مختلفة تمامًا.

وأوضحت أن العمل داخل الأوبرا تحول بالنسبة لها إلى مجرد وظيفة تفتقد لعدة أمور كانت تبحث عنها فنيًا، مؤكدة أنها شعرت بأن خطواتها خارج الأوبرا كانت أكثر نجاحًا ووضوحًا، في الوقت الذي لم يلتفت فيه أحد داخل الأوبرا لما تحققه خارجها.

سيرة نعيمة عاكف وشريهان

وأكدت صابرين النجيلي أنها تتمنى تقديم السيرة الذاتية للفنانة نعيمة عاكف والفنانة شريهان، وتابعت: "أنا أعشق الاستعراض ونعيمة وشريهان من أهم المواهب الفنية التي تستحق تقديم أعمال توثق مسيرتهما، وكنت أحلم بأن أصبح مثل شريهان يومًا ما".

