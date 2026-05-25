أثار أحمد مصطفى زيزو حالة من الجدل بعد ظهوره الإعلامي الأول عقب إسدال الستار على موسمه الأول بقميص الأهلي، والذي اكتفى خلاله الفريق بالتتويج بلقب كأس السوبر المحلي، في وقت كانت فيه الجماهير تنتظر حصادًا أكبر من البطولات.

وانتقل زيزو إلى الأهلي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الزمالك في السادس من يونيو الماضي، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية وسط متابعة جماهيرية وإعلامية واسعة.

وخلال حواره مع قناة "أون سبورت"، تطرق اللاعب إلى عدة ملفات شائكة، أبرزها أزمة الرواتب داخل غرف الملابس، وتقييمه لموسم الأهلي، بالإضافة إلى موقفه من جماهير الزمالك بعد أول مواجهة قمة بقميص الفريق الأحمر.

أزمة الرواتب.. تصريحات مثيرة

كشف زيزو عن تفاصيل تتعلق برواتبه السابقة داخل الزمالك، مؤكدًا أنه كان يتقاضى مقابلًا ماليًا أقل بكثير من بعض زملائه، رغم عدم انشغاله بالأمر خلال فترة وجوده بالنادي.

وقال اللاعب: "كنت أحصل على راتب ضعيف مقارنة ببعض اللاعبين الذين كانوا يتقاضون أضعاف ما أتقاضاه، لكنني لم أركز على ذلك، لأن مفاوضات التجديد هي الفرصة الحقيقية للحصول على التقدير المالي الذي تراه مناسبًا".

رسالة حول غرف الملابس

وفي حديثه عن تأثير تفاوت الرواتب على العلاقة بين اللاعبين، أطلق زيزو تصريحًا لافتًا قال فيه إنه لم يلحظ تأثيرًا مباشرًا داخل الفريق، لكنه أشار إلى احتمالية وجود بعض الأشخاص الذين يُظهرون الود أمامك ويتحدثون بصورة مختلفة خلف ظهرك، في إشارة أثارت تفاعلاً واسعًا بين الجماهير.

اعتراف صريح بموسم الأهلي الكارثي

واعترف زيزو بأن الأهلي قدم موسمًا مخيبًا للآمال، مؤكدًا أن الفريق دخل المنافسات تحت ضغوط نفسية وعصبية كبيرة، ولم ينجح في تحقيق تطلعات جماهيره.

وأوضح أن الأهلي كان مرشحًا للتتويج بأربع بطولات على الأقل، إلا أن النتائج جاءت بعكس التوقعات، واصفًا ما حدث بأنه "موسم كارثي" لا يمكن السماح بتكراره مستقبلًا، مشددًا على أن الهدف في المرحلة المقبلة هو إعادة الفريق إلى منصات التتويج.

رد قوي على جماهير الزمالك

وتحدث لاعب الأهلي عن أول مباراة قمة يخوضها أمام ناديه السابق، مؤكدًا أنه لم يشعر بأي ضغوط بسبب هتافات أو انتقادات جماهير الزمالك.

وقال زيزو إن الضغوط الحقيقية بالنسبة للاعب كرة القدم تتمثل في المواقف الحاسمة داخل الملعب، مثل تسديد ركلة جزاء مع منتخب مصر في بطولة كبرى، وليس في هتافات الجماهير أو انتقاداتها.

وكشف مفاجأة لافتة بقوله إنه كان يتمنى فوز الزمالك على بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري حتى يلتقي الفريقان في المباراة النهائية، مضيفًا أنه تعمد الاستماع إلى هتافات جماهير الزمالك ضده أثناء توجه الفريق إلى ملعب القمة، حتى يدخل اللقاء دون أي تأثير نفسي أو ضغوط إضافية.

واختتم زيزو تصريحاته بالتأكيد على أن مباريات القمة هي المناسبة التي تصنع النجوم وتمنح اللاعبين الفرصة لإثبات قدراتهم، معتبرًا أن الخوف من مثل هذه المواجهات أمر غير منطقي بالنسبة لأي لاعب يبحث عن النجاح والتألق.

