إعلان

"مبروك البراءة".. مشاري العفاسي يعلق على براءة فضل شاكر

كتب : نوران أسامة

12:25 م 07/05/2026

فضل شاكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هنأ القارئ مشاري راشد العفاسي الفنان فضل شاكر، بعد صدور حكم ببراءته من محكمة الجنايات في بيروت، في القضية الخاصة باتهامه بالتورط في محاولة اغتيال مسؤول "سرايا المقاومة".

ونشر العفاسي صورة مصممة بالذكاء الاصطناعي جمعته بفضل شاكر، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والله يديم علينا وعليك النعم يا صديقي، مبروك البراءة فضل شاكر".

تفاصيل الحكم


وفي السياق نفسه، قضت المحكمة، برئاسة القاضي بلال ضناوي وعضوية المستشارين سارة بريش ونديم الناشف، بالأكثرية، ببراءة كل من فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير، في دعوى محاولة قتل مسؤول "سرايا المقاومة" في صيدا، هلال حمود، مع إخلاء سبيلهما ما لم يكونا موقوفين في قضايا أخرى.

تفاصيل القضية


وخضع المطرب اللبناني فضل شاكر، واسمه الحقيقي فضل عبد الرحمن شمندر، أمام المحكمة يوم الأربعاء الماضي، بعد مرور 6 أشهر على تسليم نفسه إلى دورية تابعة لمديرية المخابرات اللبنانية عند مدخل مخيم عين الحلوة، في أكتوبر 2025.

الحكم السابق على فضل شاكر


وكان القضاء قد أصدر في وقت سابق حكمًا غيابيًا ضد فضل شاكر بالسجن لمدة 7 سنوات مع الأشغال الشاقة في القضية نفسها، قبل إعادة محاكمته، ليصدر الحكم النهائي ببراءته.

download

اقرأ أيضًا:
أمام سفح الأهرامات.. بشرى تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

اليوم.. عزاء الراحل هاني شاكر في مسجد أبو شُقة

فضل شاكر مشاري العفاسي بيروت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لأول مرة تاريخيًا.. نهائي دوري أبطال أوروبا يجمع بين باريس سان جيرمان وأرسنال
رياضة عربية وعالمية

لأول مرة تاريخيًا.. نهائي دوري أبطال أوروبا يجمع بين باريس سان جيرمان وأرسنال
بدون مجهود مرهق.. تمرين بسيط يحسن اللياقة ويحرق الدهون
نصائح طبية

بدون مجهود مرهق.. تمرين بسيط يحسن اللياقة ويحرق الدهون
الإعلامي بيتر جرينبرج: استغرقنا عامًا كاملًا لإنتاج فيلم "Hidden in Egypt"
أخبار مصر

الإعلامي بيتر جرينبرج: استغرقنا عامًا كاملًا لإنتاج فيلم "Hidden in Egypt"
استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس مع تركيز الأسواق على اتفاق بين أمريكا
اقتصاد

استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس مع تركيز الأسواق على اتفاق بين أمريكا
الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قائد وحدة "الرضوان" بحزب الله اللبناني
شئون عربية و دولية

الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قائد وحدة "الرضوان" بحزب الله اللبناني

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مفاجأة داخل الهرم الأكبر.. زاهي حواس يكشف عن فجوة غامضة بطول 30 مترًا