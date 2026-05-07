هنأ القارئ مشاري راشد العفاسي الفنان فضل شاكر، بعد صدور حكم ببراءته من محكمة الجنايات في بيروت، في القضية الخاصة باتهامه بالتورط في محاولة اغتيال مسؤول "سرايا المقاومة".

ونشر العفاسي صورة مصممة بالذكاء الاصطناعي جمعته بفضل شاكر، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والله يديم علينا وعليك النعم يا صديقي، مبروك البراءة فضل شاكر".

تفاصيل الحكم



وفي السياق نفسه، قضت المحكمة، برئاسة القاضي بلال ضناوي وعضوية المستشارين سارة بريش ونديم الناشف، بالأكثرية، ببراءة كل من فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير، في دعوى محاولة قتل مسؤول "سرايا المقاومة" في صيدا، هلال حمود، مع إخلاء سبيلهما ما لم يكونا موقوفين في قضايا أخرى.

تفاصيل القضية



وخضع المطرب اللبناني فضل شاكر، واسمه الحقيقي فضل عبد الرحمن شمندر، أمام المحكمة يوم الأربعاء الماضي، بعد مرور 6 أشهر على تسليم نفسه إلى دورية تابعة لمديرية المخابرات اللبنانية عند مدخل مخيم عين الحلوة، في أكتوبر 2025.

الحكم السابق على فضل شاكر



وكان القضاء قد أصدر في وقت سابق حكمًا غيابيًا ضد فضل شاكر بالسجن لمدة 7 سنوات مع الأشغال الشاقة في القضية نفسها، قبل إعادة محاكمته، ليصدر الحكم النهائي ببراءته.

