يتساءل الكثير من المواطنين من أصحاب طلبات التصالح في مخالفات البناء، أو الراغبين في تقديم طلبات تصالح خلال المهلة القانونية المتاحة، عن المخالفات التي يجوز التصالح عليها، والأخرى التي لا يمكن فيها التصالح.

وينشر مصراوي قائمة المخالفات التي يمكن التصالح عليها وتقنين الأوضاع، والأخرى التي يتم رفض التصالح فيها.

إجراءات التصالح في مخالفات البناء

تبدأ إجراءات التصالح في مخالفات البناء بالتأكد من إمكانية التصالح على نوع المخالفة، وفقًا للاشتراطات والقواعد المنظمة لذلك.

مخالفات بناء يمكن التصالح عليها

يمكن للمواطنين أصحاب مخالفات البناء التصالح على:

- زيادة مسطح البناء.

- أدوار الاستخدام السكني والتجاري.

- تجاوز قيود الارتفاع في حدود معينة تحددها الجهة المختصة.

مخالفات بناء لا يمكن التصالح عليها

تشمل قائمة مخالفات البناء التي لا يمكن التصالح عليها ما يلي:

- البناء على أملاك الدولة بدون تقنين.

- المباني الآيلة للسقوط.

- التعدي على خطوط التنظيم.

- مخالفة اشتراطات السلامة الإنشائية.