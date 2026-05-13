يخضع المطرب اللبناني فضل شاكر للمحاكمة للمرة الثانية خلال شهر مايو الحالي، إذ يقف أمام القضاء العسكري في السادس والعشرين من مايو.

ويواجه فضل شاكر اتهامات في 4 قضايا هي: الانتماء إلى تنظيم مسلح (مجموعة الشيخ أحمد الأسير)، وتمويل هذا التنظيم، وحيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.

البراءة وخطط فضل شاكر



حصل فضل شاكر، في السادس من مايو، على حكم من محكمة الجنايات في بيروت بالبراءة من تهمة التورط في محاولة اغتيال مسؤول في "سرايا المقاومة".

وتحدث الموزع الموسيقي علي أباظة، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، عن خطط المطرب فضل شاكر والموقف الحالي، قائلاً: "الحمد لله معنويات فضل شاكر عالية، وهو واثق جداً في نيل البراءة أمام المحكمة العسكرية، خاصة بعد تبرئته في القضية السابقة".

وتابع: "لديه شوق كبير للعودة إلى جمهوره، ولديه خطط مستقبلية واضحة، منها تقديم ألبومين يضم كل منهما 10 أغانٍ، وذلك وفقاً للتعاقد الذي تم بينه وبين شركة (بنش مارك) في أغسطس 2025".

وأضاف: "من الوارد جداً أن يعود إلى تقديم الحفلات إن شاء الله".

أغنية "صحاك الشوق"



وقدم فضل شاكر، من إنتاج شركة "بنش مارك"، أغنيتين هما: "صحاك الشوق" التي تجاوزت مشاهداتها 168 مليوناً، والثانية "روح البحر" وحققت 24 مليون مشاهدة.

يُذكر أن المطربة شيرين عبد الوهاب كانت قد توجهت إلى لبنان من أجل تقديم (دويتو) غنائي جديد مع فضل شاكر، إلا أن المشروع لم يكتمل بسبب تعذر دخولها مخيم "عين الحلوة"، وذلك قبل أن يسلم المطرب نفسه للجيش اللبناني للمثول أمام القضاء.

