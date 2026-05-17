تصدرت واقعة منع دخول شاب للسينما، لحضور عرض فيلم "أسد" بسبب ارتدائه الجلباب الصعيدي محركات البحث.

وظهر في مقطع فيديو متداول، 3 أشخاص يشتكون من منعهم من دخول فيلم أسد بسبب ارتدائهم الجلباب الصعيدي.

صاحب الواقعة محمد المطعني

وقال محمد المطعني - الشاب الذي منع من دخول السينما- في مقطع فيديو متداول: "إيه الجرم اللي ارتكبناه، عشان إحنا لابسين جلابية".

محمد المطعني وسما المصري

وارتبط اسم محمد المطعني بالفنانة سما المصري، العام الماضي، بعد إعلانها ارتداء الحجاب، بعدما قام بدفع مبلغ خمسين ألف جنيه لها، مقابل عمل حملة إعلانية لصالح شركته.

وقال بعدها إن سما المصري أخلت بالاتفاق ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مسبقًا، وأكد وقتها أنه لا يسعى لإثارة الجدل أو البحث عن "التريند" كما يعتقد البعض.

محمد المطعني على تيك توك

ويمتلك محمد المطعني حساب على موقع تيك توك يحمل اسمه، ويتابعه أكثر من 370 ألف متابع.

