بعد أزمة آية سماحة.. ثراء جبيل تنشر صورا من زفافها: "طب أهو"

دعمت الفنانة ثراء جبيل، الفنانة آية سماحة، بعد الجدل الذي أثير مؤخرا حول صورها مع زوجها، والتي وصفها البعض بأنها غير لائقة، وذلك من خلال منشور شاركت به عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

ونشرت ثراء مجموعة صور من حفل زفافها على الفنان مختار الديناري، ظهرت خلالها وهي تقبله، وعلقت بطريقة ساخرة: "طب أهو".

تعليقات الجمهور على الصور

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل واسع، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "قمر"، "عسل بجد"، "زي القمر"، "ربنا يخليكم لبعض"، و"إظهار العاطفة بين الزوجين مش فعل فاضح".

زواج ثراء جبيل

وكانت ثراء جبيل قد احتفلت بزواجها من مختار الديناري في الولايات المتحدة الأمريكية خلال ديسمبر 2023، قبل أن تقيم حفل زفاف آخر في مصر لاحقًا.

وفي نهاية عام 2025، احتفلت بذكرى زواجهما الأولى بحضور ابنتهما الصغيرة، وشاركت وقتها عددًا من الصور العائلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر أعمال ثراء جبيل الدرامية

شاركت ثراء جبيل في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "لام شمسية"، الذي حقق نجاحًا واسعًا وقت عرضه.

وضم العمل عددًا من النجوم، أبرزهم أمينة خليل، أحمد السعدني، ومحمد شاهين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.



