أثار تجسيد الشخصيات الدينية في السينما والدراما حالة واسعة من الجدل على مدار السنوات الماضية، وانقسمت الآراء بين مؤيدين يرون أن الفن وسيلة لتقديم التاريخ والدين بصورة مبسطة، ومعارضين يعتبرون أن تجسيد الأنبياء والصحابة وآل البيت أمر مرفوض دينيًا.

أبرز الأعمال التي أثارت الجدل:

ومن أبرز الأعمال التي أثارت الجدل، فيلم "نوح"، الذي عرض عام 2014، وتسبب في موجة غضب واسعة، ومنع عرضه في عدة دول عربية، بينها مصر بقرار رسمي من الرقابة على المصنفات الفنية، وذلك استجابة لطلب رسمي ومستند من الأزهر الشريف الذي اعتبر الفيلم يمثل انتهاكاً صريحاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.

كما أثار المسلسل الإيراني "يوسف الصديق"، الذي عُرض عام 2008، انقسامًا واسعًا داخل الأوساط الإسلامية السنية والشيعية، بسبب تجسيده لشخصية نبي الله يوسف، وهو ما رفضته مؤسسات دينية كبرى، على رأسها الأزهر الشريف، باعتبار أن الأنبياء لا يجوز تجسيدهم في الأعمال الفنية.

وأثار مسلسل "الحسن والحسين" أزمة كبيرة بعد عرضه عام 2011، بسبب تجسيد شخصيتي الحسن والحسين، إذ طالبت جهات دينية سنية وشيعية بوقف عرضه اعتراضًا على تجسيد آل البيت والصحابة.

كما واجه مسلسل "رسالة الإمام" انتقادات واسعة، بعد اتهامه باحتواء أحداثه على أخطاء تاريخية ومغالطات تتعلق بالإمام الشافعي.

وأثار مسلسل "عمر" جدلًا كبيرًا عند عرضه بسبب تجسيد عدد من الصحابة، وواجه اعتراضات من مؤسسات دينية، أبرزها الأزهر الشريف.

فيلم "ابن الله" قررت الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، منع عرض الفيلم، بسبب تجسيد الممثل البرتغالي ديوجو مورجادو، شخصية السيد المسيح.

