علق المخرج أمير رمسيس على واقعة اتهام إحدى دور السينما بمنع عدد من الرجال من دخول فيلم "أسد" بسبب ارتدائهم الجلباب الصعيدي.

أمير رمسيس: السينما للجميع

وكتب رمسيس عبر حسابه الخاص على "فيسبوك": "مهزلة.. تذكرني بأحد كبار نقادنا اللي للأسف بحبه جدًا وبقدره، رحمه الله، كان مسؤولًا عن قاعة السينما دي نفسها بحكم إن شركة إنتاج كانت بتديرها وقتها".

وتابع: "لما كنا بننظم فعالية يدعمها الاتحاد الأوروبي وكنا عايزين نخلي دخول الأفلام ببلاش خلال الفعالية، بما إن القاعة كانت هتاخد إيجارها، رفض وقال: لما تبقى ببلاش أي حد هيدخل القاعة والناس البلدي والحفاة. طول عمر السينما للجميع".

وظهر في مقطع فيديو متداول، 3 أشخاص يشتكون من منعهم من دخول فيلم أسد بسبب ارتدائهم الجلباب الصعيدي.

أحداث فيلم أسد

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي تاريخي خلال القرن التاسع عشر في مصر، إذ يروي قصة عبد يُدعى "أسد" يعيش صراعًا نفسيًا بسبب قسوة المجتمع، وتتطور الأحداث مع دخوله في علاقة حب سرية مع امرأة حرة، لتتصاعد المواجهات مع القيود الاجتماعية.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، على رأسهم محمد رمضان، إلى جانب ماجد الكدواني، علي قاسم، أحمد داش، إسلام مبارك، وكامل الباشا، وهو من تأليف محمد دياب وشيرين وخالد دياب، وإخراج محمد دياب.

