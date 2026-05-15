كشفت قناة "إم بي سي مصر" عن موعد عرض حلقة النجم محمد رمضان وأبطال فيلمه الجديد "أسد" ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب.

موعد عرض حلقة محمد رمضان ببرنامج "الحكاية"

وتعرض حلقة محمد رمضان ببرنامج "الحكاية" يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الـ 10 مساء.

ويستضيف عمرو أديب محمد رمضان ورزان الجمال والمخرج محمد دياب خلال الحلقة للحديث عن أحدث أعمالهم الفنية وهو فيلم "أسد" الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي.

أحداث وأبطال فيلم أسد

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي تاريخي خلال القرن التاسع عشر، إذ يجسد محمد رمضان شخصية عبد يُدعى "أسد"، يعيش صراعًا نفسيًا بسبب قسوة المجتمع، قبل أن تتغير حياته بعد دخوله في قصة حب مع امرأة حرة، لتتصاعد الأحداث وسط صدامات اجتماعية وإنسانية.

فيلم أسد بطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، أحمد داش، إسلام مبارك، وكامل الباشا، ومن تأليف محمد دياب وشرين وخالد دياب، وإخراج محمد دياب.





اقرأ ايضا:

26 مليونًا لسيارة ياسمين عز.. سيارات نجوم الفن تثير الجدل- صور

فستانا من "اللحمة" وآخر على شكل إخطبوط.. أغرب إطلالات نجوم ونجمات الفن