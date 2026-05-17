جمعت بين الجرأة والفخامة.. أجمل إطلالات خطفت الأنظار في مهرجان كان 2026

منة فضالي تدافع عن الكلاب: اللي بيحرض على تسميمهم معدوم الرحمة

أعرب المخرج محمد دياب، عن غضبه من واقعة منع 3 رجال من حضور عرض فيلم أسد، في إحدى دور العرض بسبب ارتدائهم الجلباب الصعيدي.

وكشف مخرج فيلم "أسد" عن موقفه من الواقعة التي أثارت الجدل، وذلك عبر منشور له في صفحته في موقع فيسبوك.

محمد دياب يعلق على واقعة منع أصحاب الجلباب الصعيدي من دخول السينما

وكتب المخرج محمد دياب "اللي حصل ده جريمة، مينفعش يتحرم أي مواطن من خدمة أو دخول مكان بسبب لبسه، واللي في الحالة دي هو زي مصري خالص لازم نفخر بيه".

وتابع "المفارقة إن ده يحصل مع ناس داخلة تتفرج على فيلم أسد اللي هو بالأساس ضد العنصرية. إحنا عازمين الناس المحترمة دي على الفيلم، وانا هخش معاهم بالجلابية شخصياً".

وأضاف: "طبعاً الغلطة اللي حصلت مسؤولية السينما مش أسرة الفيلم، وإحنا بندين أي نوع من التفرقة ضد أي شخص، ولو محصلش اعتذار وتغيير للمنع ده فإحنا ميشرفناش إن فيلم أسد يتعرض في السينما دي".

نجوم فيلم أسد

يذكر أن فيلم أسد طرح في دور العرض مؤخرًا، وهو من تأليف شيرين وخالد ومحمد دياب وإخراج محمد دياب.

ويقوم النجم محمد رمضان، ببطولة الفيلم بمشاركة نخبة من النجوم، ومنهم ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، أحمد داش، الفنان الفلسطيني كامل الباشا، ونجوم السودان: إسلام مبارك، مصطفى شحاتة، وإيمان يوسف.

أقرا ايضا

أمير رمسيس يعلق على أزمة منع صعايدة من دخول فيلم أسد





حسين فهمي يعلق على منحه جائزة شخصية العام على هامش مهرجان كان



