نشر المخرج محمد دياب، مخرج فيلم أسد، تعليقا جديدا على واقعة منع 3 رجال من دخول إحدى دور السينما بسبب ارتدائهم الجلباب الصعيدي.

ونشر دياب مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، قال فيه: "الواحد متضايق بجد إنه إزاي مواطنين مصريين لابسين جلابية يتمنعوا من دخول قاعة سينما في فندق تحت أي مسمى، إحنا كنا محظوظين إن فيه ناس مصريين عاديين شبه الشارع فيلم أسد جذبهم وإنهم يدخلوا الفيلم، ودي ظاهرة إن الفيلم يوصل لناس مش بس بتوع المولات، فدي حاجة إحنا كصناع فيلم المفروض نكون فخورين بيها".

وأضاف: "إن أصحاب السينما أو المديرين يمنعوهم من الدخول بناء على نوع الجلابية، خليجي ولا مصري، دي حاجة مؤسفة. تخيل إن إنسان يتعنصر عليه داخل بلده، وفيلم أسد أصلًا كله ضد العنصرية".

وتابع: "المفارقة إن ناس تتعنصر عليها جوة بلدها وهي داخلة تتفرج على فيلم ضد العنصرية، ولو الغلطة دي غلطة صناع فيلم أسد أنا كنت اعتذرت".



محمد دياب: "هلبس جلابية وأدخل الفيلم مع المواطنين اللي اتمنعوا"



واستكمل: "اللي أقدر أقوله إن أنا شخصيًا هلبس جلابية وهعزم المواطنين المحترمين اللي بشكرهم إنهم راحوا بنفسهم، وبعتذر ليهم كمواطن مصري، اللي حصل جريمة، وبيتكرر طول الوقت لما بنشوف مصريين بيتعرضوا للعنصرية داخل بلدهم".

كما طالب بتدخل الجهات المعنية، قائلًا: "أظن إننا محتاجين وزير السياحة يراجع موضوع زي ده، ووزير الثقافة كمان".

يُذكر أن فيلم "أسد" طُرح منذ أيام في دور العرض، وهو من تأليف شيرين وخالد ومحمد دياب، وإخراج محمد دياب، ويشارك في بطولته محمد رمضان، إلى جانب ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، أحمد داش، كامل الباشا، وإسلام مبارك.

