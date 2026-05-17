أشرف زكي يشكو صفحة على فيسبوك بعد منشورات عن عبدالرحمن أبو زهرة

كتب : أحمد الجندي

04:42 م 17/05/2026

الفنان أشرف زكي

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ضد إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باسم أفيش – Afesh.

وقال نقيب المهن التمثيلية، في شكواه، إن الصفحة تستهدف سمعة وحياة فناني مصر، في حياتهم وحتى بعد وفاتهم دون أي احترام لمواثيق الصحافة وشرف المهنة، وأخرهم الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة.

وتم إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تقضي به اللوائح المنظمة.

