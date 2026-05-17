علق الفنان محمد رمضان على واقعة منع 3 رجال من حضور عرض فيلم أسد داخل إحدى دور السينما بسبب ارتدائهم الجلباب الصعيدي.

محمد رمضان لأصحاب الجلباب الصعيدي: أشيلكم على راسي

وكتب رمضان عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "شرف ليا وللسينما ولكل صناع فيلم أسد دخولكم الفيلم، ولو ماشالتكوش الأرض أشيلكم على راسي".

وأضاف: "واثق في رد فعل معالي وزيرة الثقافة باعتذارها الرسمي لكل الصعايدة في مصر.. السينما للجميع يا فندم ودي أبسط حقوق الشعب".

أبطال فيلم أسد

يُذكر أن فيلم "أسد" طُرح مؤخرًا في دور العرض، وهو من تأليف شيرين وخالد ومحمد دياب، وإخراج محمد دياب، بطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، أحمد داش، كامل الباشا، وإسلام مبارك.

