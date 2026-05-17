أعرب المخرج يسري نصر الله عن استيائه من واقعة منع 3 رجال من دخول إحدى دور السينما لمشاهدة فيلم أسد بسبب ارتدائهم الجلباب الصعيدي.

وكتب يسري نصر الله تعليقًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عيب جدًا".

وظهر في مقطع فيديو متداول، 3 أشخاص يشتكون من منعهم من دخول عرض فيلم "أسد" بسبب ارتدائهم الجلباب الصعيدي.

محمد دياب ومحمد رمضان ينتقدان منع 3 رجال من دخول السينما

كان مخرج الفيلم محمد دياب ونجم العمل محمد رمضان، انتقدا الواقعة، وأكدا أن السينما حق للجميع، معبرين عن اعتزازهم وفخرهم بالجلباب الصعيدي، وأن شرف لهما مشاهدة فيلم أسد مع الرجال الثلاثة.

يُذكر أن فيلم أسد طُرح مؤخرًا في دور العرض، وهو من تأليف شيرين وخالد ومحمد دياب، وإخراج محمد دياب.

أحداث فيلم أسد

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي تاريخي خلال القرن التاسع عشر في مصر، إذ يروي قصة عبد يُدعى "أسد" يعيش صراعًا نفسيًا بسبب قسوة المجتمع، وتتطور الأحداث مع دخوله في علاقة حب سرية مع امرأة حرة، لتتصاعد المواجهات مع القيود الاجتماعية.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان، إلى جانب ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، أحمد داش، كامل الباشا، وإسلام مبارك.

