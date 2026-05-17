"عيب جدًا".. يسري نصر الله يعلق على منع 3 صعايدة من دخول فيلم أسد

كتب : سهيلة أسامة

03:54 م 17/05/2026 تعديل في 04:09 م
    يسري نصر الله
    يسري نصر الله
    محمد دياب ومحمد رمضان في كواليس فيلم اسد
    النجم محمد رمضان بطل فيلم اسد
    فيلم أسد
    محمد رمضان من فيلم أسد للمخرج محمد دياب

أعرب المخرج يسري نصر الله عن استيائه من واقعة منع 3 رجال من دخول إحدى دور السينما لمشاهدة فيلم أسد بسبب ارتدائهم الجلباب الصعيدي.

وكتب يسري نصر الله تعليقًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عيب جدًا".

وظهر في مقطع فيديو متداول، 3 أشخاص يشتكون من منعهم من دخول عرض فيلم "أسد" بسبب ارتدائهم الجلباب الصعيدي.

محمد دياب ومحمد رمضان ينتقدان منع 3 رجال من دخول السينما

كان مخرج الفيلم محمد دياب ونجم العمل محمد رمضان، انتقدا الواقعة، وأكدا أن السينما حق للجميع، معبرين عن اعتزازهم وفخرهم بالجلباب الصعيدي، وأن شرف لهما مشاهدة فيلم أسد مع الرجال الثلاثة.

يُذكر أن فيلم أسد طُرح مؤخرًا في دور العرض، وهو من تأليف شيرين وخالد ومحمد دياب، وإخراج محمد دياب.

أحداث فيلم أسد

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي تاريخي خلال القرن التاسع عشر في مصر، إذ يروي قصة عبد يُدعى "أسد" يعيش صراعًا نفسيًا بسبب قسوة المجتمع، وتتطور الأحداث مع دخوله في علاقة حب سرية مع امرأة حرة، لتتصاعد المواجهات مع القيود الاجتماعية.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان، إلى جانب ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، أحمد داش، كامل الباشا، وإسلام مبارك.

