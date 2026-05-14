شهد مهرجان كان السينمائي 2026 في دورته الـ79 حضورا لافتا للنجمات التركيات على السجادة الحمراء، حيث خطفن الأنظار بإطلالات تجمع بين الفخامة العصرية والأنوثة الناعمة، وسط تنافس عالمي بين أبرز نجمات السينما والموضة.

وقد برزت الأزياء التركية هذا العام بتفاصيل جريئة وألوان لامعة عكست حضورا قويا لهن على الساحة الدولية، بحسب "albawaba".

النجمة ميليسا أصلي باموك

اختارت النجمة ميليسا أصلي باموك إطلالة اتسمت بالجمع بين الكلاسيكية الراقية واللمسة العصرية الهادئة، حيث تألقت بفستان أنيق من توقيع المصممة السعودية وعد العقيلي.

جاء التصميم باللون الأخضر الداكن، وتميز الفستان بقصة سترابلس ضيقة من الأعلى أبرزت رشاقتها، قبل أن تنسدل التنورة بتصميم حورية البحر.

أما من ناحية الجمال، فقد اعتمدت ميليسا تسريحة شعر ناعمة ومنسدلة بأسلوب طبيعي أنيق، وجاء المكياج هادئا ومتوازنا، ارتكز على إبراز ملامح الوجه بأسلوب ناعم مع ألوان دافئة متناغمة، وأحمر شفاه بدرجة طبيعية أكملت الإطلالة بسلاسة، وأكملت ميليسا إطلالتها بمجوهرات ماسية فاخرة

هاندا أرتشيل

خطفت النجمة هاندا أرتشيل الأنظار، على السجادة الحمراء في مهرجان كان، بإطلالة ذهبية حملت توقيع دار الأزياء صوفي كوتور.

جاء الفستان بتصميم منحوت، مع قصة سترابلس ضيقة، كما أضيفت ياقة فضية ملتفة حول الرقبة لتخلق تباينا بصريا لافتا، أما اللون الذهبي فقد لعب الدور الأبرز في تعزيز الإحساس بالفخامة والبريق، ليجعل من الإطلالة حضورا قويا يواكب أجواء السجادة الحمراء.

ومن ناحية الجمال، اعتمدت هاندا تسريحة شعر ناعمة ومنسدلة بأسلوب أنثوي بسيط، حافظ على توازن الإطلالة وترك التركيز على تفاصيل الفستان.

أما المكياج فجاء هادئا ومضيئا، ارتكز على إبراز ملامحها بلمسات ناعمة وألوان دافئة مع لمعة خفيفة عززت إشراقة الوجه أمام عدسات الكاميرات.

النجمة ديميت أوزديمير

اختارت النجمة ديميت أوزديمير فستان أبيض طويل جاء بتصميم انسيابي، مع قصة مفتوحة من الخلف جذابة دون مبالغة.

وتميز الفستان بياقة دائرية كبيرة الحجم، وزاد من سحر الإطلالة تنسيق وشاح من الريش الناعم،.

ومن ناحية الجمال، اعتمدت ديميت تسريحة شعر ناعمة وبسيطة، ما أبرز ملامحها بشكل هادئ وأنيق.

كما جاء المكياج بدرجات النيود الناعم، وأكملت اللوك بأقراط متدلية رقيقة راقية، ليظهر الظهور النهائي متوازنا بين النعومة والفخامة الهادئة.

