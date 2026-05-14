تحدث الإعلامي محمود سعد عن مفهوم الغباء والذكاء والتطور الشخصي، خلال فيديو قصير نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مجيبًا على سؤال تلقاه من ابنته حول الشخص الذي ربما يصفه بالغباء ويتجنب الجلوس معه.

وأوضح "سعد" خلال الفيديو، أنه إذا قرر عدم الجلوس مع أي شخص يراه غبيًا فسيعيش وحيدًا، مستشهدًا بموقف للفنان عادل إمام في إطار حديثه الطريف عن التعامل مع البشر واختلاف شخصياتهم.

من هو الغبي في نظر محمود سعد؟

أضاف الإعلامي محمود سعد، أن الشخص الغبي من وجهة نظره هو الذي يعتقد دائمًا أنه عبقري ويفهم في كل شيء، مؤكدًا أن الإنسان الواعي والحقيقي يسعى باستمرار إلى التعلم واكتساب المزيد من المعرفة.

وأشار إلى أن الشخص الفاهم يدرك جيدًا حدود معرفته، بينما تكمن المشكلة فيمن يعتقد أن رأيه هو الصواب المطلق في جميع الأمور، دون الاستماع إلى الآخرين أو محاولة تطوير نفسه.

وضرب "سعد" مثالًا بالطبيب الجراح الذي ربما يمتلك موهبة أدبية، لكنه في النهاية لا يمكن أن يكون خبيرًا في جميع المجالات مثل: الهندسة أو المحاماة أو غيرها، موضحًا أن عدم إدراك الإنسان لجهله ببعض الأمور يعد مشكلة حقيقية.

وأكد الإعلامي محمود سعد، أن الإنسان يتطور ويتحسن من خلال احتكاكه بالحياة واستماعه للناس وتفكيره فيما هو جيد وسيئ، لافتًا إلى أن كثيرين تتعقد حياتهم لأنهم يرفضون الاستماع للآخرين ويصرون على السير وفق آرائهم فقط حتى يصطدموا بالواقع في النهاية.

