شهدت السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي هذا العام العديد من الإطلالات الجريئة والغريبة التي أثارت الجدل، إذ اعتمدت بعض النجمات تصاميم غير موفقة ولا تتناسب مع أجواء المهرجان.



في هذا السياق، نرصد لكم أسوأ إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان كان السينمائي 2026، وفقا لـ "elle" و "wwd".



جوان كولينز

أطلت الممثلة الإنجليزية جوان كولينز بفستان طويل باللون الأبيض بصيحة الأوف شولدر وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وحلق وخاتم.



روث نيجا

ظهرت الممثلة الأثيوبية روث نيجا بفستان طويل "كت" باللون الأخضر مزينا بالدانتيل من الأعلى، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.



بوبي ديليفين

تألقت عارضة الأزياء الإنجليزية بوبي ديليفين بفستان طويل "كت" باللون الأسود مصنوع من المخمل، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.



جين فوندا

ارتدت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية جين فوندا فستان طويل باللون الأسود اللامع، واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها.



فيليبين ليروي

ظهرت الممثلة الفرنسية الشهيرة فيليبين ليروي بفستان طويل باللون الموف مصنوع من قماش الشيفون، وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وحلق وخاتم، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.



كيلي روثرفورد

ارتدت الممثلة الأمريكية كيلي روثرفورد فستان طويل باللون الأسود اللامع، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.



كارولين داور

أطلت عارضة الأزياء الألمانية كارولين داور بفستان طويل بقصة "الكب" مصنوع من الريش، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من أسورة وخاتم وحلق.



مورا هيجينز

ظهرت عارضة الأزياء الأيرلندية مورا هيجينز بفستان طويل باللون الأسود بقصة "الكب" بأكمام طويلة ومنفوخة، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

