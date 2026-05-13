كشفت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر عن نوع جنينها، وذلك خلال لقاء أجرته مع مجلة "فوج العربية"، على هامش فعاليات مهرجان "كان" السينمائي.

وذكرت المجلة: "إعلانات الكشف عن نوع الجنين دائمًا ما تكون مميزة، لكن في مهرجان كان السينمائي يجعلها لحظة لا تُنسى".

وأضافت: "خلال فعاليات نسخة 2026 على الكروازيت، كشفت الفنانة المصرية ليلى أحمد زاهر عن انتظارها لمولودة أنثى، حيث تألقت بفستان كوتور وردي مخصص من تصميم رامي قاضي، ونسقته مع مجوهرات من شوبارد".

إطلالة ليلى أحمد زاهر في مهرجان كان

وخطفت ليلى الأنظار بإطلالة أنيقة، ظهرت خلالها بفستان باللونين الأبيض والوردي أبرز حملها الأول، وسط تفاعل كبير من الحضور.

ماذا قالت ليلى أحمد زاهر عن حملها؟

وكانت ليلى أحمد زاهر قد أعلنت مؤخرًا حملها الأول، بعد نشر صورة جمعتها بزوجها المنتج هشام جمال عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وقالت ليلى عن حملها: "منذ اللحظة الأولى شعرت أن حياتي بدأت تأخذ معنى جديد، الأمومة بدأت معي قبل أن أرى طفلي".

وأضافت: "أريد أن أكون له الأمان والحب بلا شروط، الحمل كشف لي قوة أعمق وهدوءًا مختلفًا داخلي".

اقرأ أيضًا:

بعد وفاة عبدالرحمن أبو زهرة.. صلاح عبدالله يعلن وصيته على الهواء

رومانسية على الريد كاربت.. آسر ياسين وزوجته يخطفان الأنظار في كان