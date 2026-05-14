"وحشتنا لمتنا"..آخر منشور للفنان محمد حسن الجندي قبل رحيله

كتب : مروان الطيب

09:25 م 14/05/2026
    وفاة الفنان محمد حسن الجندي
    اخر ما نشره محمد حسن الجندي قبل رحيله

رحل عن عالمنا اليوم الخميس الفنان الشاب محمد حسن الجندي بشكل مفاجئ، وسط صدمة الوسط الفني.

وكشف عن خبر الوفاة أحد أصدقاء دفعته بالمعهد العالي للفنون المسرحية عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وكتب: " "لا حول ولا قوة إلا بالله، توفي إلي رحمة الله تعالى محمد حسن الجندي، تاني واحد يروح من دفعتي بعد حسام الأسواني الله يرحمه، من أحلام العيال الصغيرة لبقينا بنعد الوفيات ، الحمد لله على كل شئ، إنا لله وإنا إليه راجعون".

آخر ما نشره محمد حسن الجندي قبل رحيله

كان آخر ما نشره الفنان محمد حسن الجندي قبل رحيله، صورة تجمعه بعدد من دفعته عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، من كواليس أحد العروض المسرحية وكتب عليها "وحشتنا لمتنا".

شخصية السادات.. آخر أعمال محمد حسن الجندي

كانت آخر مشاركات محمد حسن الجندي على شاشة السينما بفيلم "الكنز 2: الحب والمصير" عام 2019.

وجسد من خلاله شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات وسط إشادات كبيرة من قبل النقاد والجمهور.

وشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم محمد سيعد،أحمد رزق، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد رمضان، قصة سينمائية شريف عرفة، وسيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، إخراج شريف عرفة.

