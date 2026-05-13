بين المصري واللبناني.. كواليس الأغاني التي سجلها هاني شاكر ولم تُطرح قبل

"60 ألف نفقة و30 ألف للخادمة".. تفاصيل انتصارات زينة على أحمد عز

قبل الصلح.. 5 مواقف صنعت أزمات محمد رمضان وعمرو أديب

شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر جمهورها صورا جديدة من حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ79، بمدينة كان الفرنسية.

وخطفت ليلى الأنظار بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستانًا باللون الوردي الفاتح، أبرز حملها الأول، وسط تفاعل واسع من الحضور وعدسات المصورين.

تعليقات الجمهور على ظهور ليلى أحمد زاهر

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت أبرزها: "أجمل مامي والله"، "ما شاء الله"، "خطيرة"، "ألف مبروك حبيبتي"، و"قمورة بجد"، "ياربي على الجمال"، "بنوتة شبهك إنشاء الله".

ليلى أحمد زاهر تظهر مع هشام جمال على السجادة الحمراء

ظهرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر مع زوجها المنتج هشام جمال على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي في نسخته الـ79، مساء أمس الثلاثاء بمدينة كان الفرنسية.

حيث لفت الثنائي الأنظار بإطلالتهما الأنيقة، وتفاعل الجمهور مع ظهورهما بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.اعل كبير من الحضور.

اقرأ أيضا:

بسمة بوسيل تنشر صورا مع أبنائها: "لحظات فرح صغيرة"





كيف تفاعل الجمهور مع صورة محمد سامي في كواليس مسلسل "قلب شمس"





فستان ستان.. رحمة أحمد تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير (صور)





بعد شائعات ارتباطهما.. 20 صورة لـ يارا السكري وأحمد العوضي



