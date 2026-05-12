رومانسية على الريد كاربت.. آسر ياسين وزوجته يخطفان الأنظار في كان

خطفت الفنانة نادين نسيب نجيم الأنظار بإطلالة ساحرة خلال حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي.

وظهرت نادين بفستان أسود أنيق وجريء ، كشف عن جمالها وحضورها المميز على السجادة الحمراء.

ونشرت نادين مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، بالقرب من شواطئ الريفييرا، خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي ٢٠٢٦.

تفاصيل إطلالة نادين نسيب

وحرصت نادين على ارتداء فستان أسود مخملي وضعت وشاح على الذراعين، في لمسة مميزة زادت من جمال وفخامة الإطلالة.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الإطلالة، حيث أشاد المتابعون بأناقتها ووصفها البعض بـ"الملكة"، و"أميرة كان"، "قمر الفن"، "النجمة وصلت".

فعاليات مهرجان كان السينمائي

يشهد مهرجان كان السينمائي هذا العام منافسة قوية بين نخبة من أبرز الأفلام العالمية المشاركة في المسابقة الرسمية على جائزة السعفة الذهبية، مع حضور لافت للسينما الأوروبية والآسيوية والعربية.

وانطلقت فعاليات المهرجان وسط أجواء احتفالية مميزة، حيث توافد نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم إلى قصر المهرجانات، للمشاركة في الحدث السينمائي الأهم عالميًا، والذي تستمر فعالياته حتى 23 مايو الجاري.

وتتضمن الدورة الجديدة مجموعة من العروض الخاصة والفعاليات السينمائية التي تشهد مشاركة عدد كبير من الأسماء البارزة في صناعة السينما، إلى جانب لجنة تحكيم تضم كوكبة من النجوم والمخرجين العالميين.

ومن المنتظر أن يشهد حفل الافتتاح تكريم المخرج العالمي بيتر جاكسون بمنحه السعفة الذهبية الفخرية تقديرًا لمسيرته السينمائية الحافلة، كما تُكرَّم النجمة الأمريكية باربرا سترايساند بجائزة خاصة خلال فعاليات المهرجان.

