علق الإعلامي الرياضي عبدالناصر زيدان على منشور للفنانة سمية الخشاب دافعت من خلاله عن كلاب الشوارع.

نشر عبدالناصر زيدان تعليقه عبر صفحته على فيسبوك، وكتب: "إلى الفنانة سمية الخشاب، الناس بتعاني، وكفانا كلاب شوارع يا سمية، إطعام الكلاب في الشوارع يا ست الكل غير مقبول، بتحبي الكلاب، هاتيهم وحطيهم في حديقة منزلك وأكليهم ودلعيهم، وربنا يكرمك بيهم".

سمية الخشاب تدافع عن إطعام الكلاب في الشوارع

دافعت الفنانة سمية الخشاب عن الأشخاص الذين يطعمون الكلاب والقطط في الشوارع، وذلك بعد الجدل الذي أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب واقعة تسميم عدد من الكلاب في منطقة القاهرة الجديدة.

كتبت سمية الخشاب عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس": "لا بيرحموا ولا بيسيبوا رحمة ربنا تنزل، اللي بيحطوا أكل للكلاب في الشوارع غلطانين؟ ليه إن شاء الله؟ علشان ده ضد طبيعتهم اللي هي الصيد؟ هو إحنا عايشين في غابة؟ هيصطادوا إيه وفين؟".

وأضافت سمية الخشاب: "حتى الزبالة مبقاش فيها أكل يسد جوعهم، والله حرام، وربنا هيخسف بيهم الأرض وهيفقرهم ويجوعهم، حقيقي منتهى الجهل وقمة الوحشية، رحمتك يارب".

آخر مشاركات سمية الخشاب في الدراما التليفزيونية

كانت آخر مشاركات سمية الخشاب في الدراما التليفزيونية بمسلسل "أم أربعة وأربعين" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول 8 نساء في الرابعة والأربعين من العمر تخوضن العديد من التحديات الحياتية معًا، على المستوى الأسري والعاطفي والمهني، وتسعى كل واحدة منهن لتعزيز الاستقرار في حياتها على كافة الأصعدة، وتحقيق طموحاتها قبل فوات الآوان.

وشارك ببطولة المسلسل كل من جومانا مراد، فاطمة الصفي، عبير أحمد، تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج المثنى صبح.

