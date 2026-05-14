جسد شخصية "جمالات كفتة".. من هو الفنان حسين إبراهيم؟

كتب : منال الجيوشي

05:26 م 14/05/2026
    الفنان حسين ابراهيم
    حسين ابراهيم بدور سيدة
    حسين ابراهيم في فيلم عريس من اسطنبول
    جمالات كفتة
    حسين ابراهيم
    الممثل حسين ابراهيم

تعد شخصية "جمالات كفتة"، واحدة من أشهر شخصيات أفلام الأبيض والأسود، فقد حققت الشخصية نجاحا كبيرا على الرغم من ظهورها في فيلم "الآنسة ماما" بمشهد واحد.

جمالات كفتة في فيلم الآنسة ماما

وضمن أحداث فيلم "الآنسة ماما" تظهر "جمالات كفتة" بمعطف "فرو" ويقف منير يسري – محمد فوزي- في حالة من الذهول، ليسألها: "حضرتك جمالات كفتة"، لترد عليه: "وطرب يا فندم".

بعدها تبدأ جمالات كفتة في وصلة غناء بصوت "نشاز" وسط ضحكات الحضور الحفل، بأغنيتها الشهيرة "وجع قلبي وأحبه وأموت".

حسين إبراهيم صاحب شخصية "جمالات كفتة"

وجسد الفنان حسين إبراهيم الشخصية الشهيرة جمالات كفتة ضمن أحداث الفيلم، وعلى الرغم من أنه بدأ حياته الفنية مونولوجيست في كازينوهات مسارح عماد الدين، إلا أن نجاحه في السينما كان من خلال تجسيد شخصية امرأة

حسين إبراهيم جسد شخصية المرأة في عدد من الأعمال منها "عريس من إسطنبول"، "خضرة والسندباد القبلي"، "ليلة الحنة"، وغيرها.

وبسبب التنميط وحصر المخرجين والمنتجين له في أدوار المرأة، اعتزل حسين إبراهيم الفن عام 1951.

أول رد من السكة الحديد على فيديو "قطار الظلام" - خاص
