علقت الفنانة نهى العمروسي، على ما يثار حول وجود فيروس جديد يتردد اسمه خلال الفترة الأخيرة وهو فيروس "هانتا".

تعليق نهى العمروسي على فيروس هانتا

وكتبت نهى العمروسي، عبر حسابها على فيسبوك: "فيروس (هانتا) ده كارت جديد بيجسوا بيه نبض الشعوب عشان يشوفوا لو هنترعب تاني زي أيام (كورونا) ولا لأ".

وأضافت: "هنسمع كلامهم ونجري نتطعم بسرعة ولا فوقنا وصحصحنا وإتعلمنا من الدرس اللي فات؟!.. يا ريت نصحى من النوم بقى".

مسلسل "الخانكة" .. آخر أعمال نهى العمروسي

يذكر أن آخر أعمال نهى العمروسي كان مسلسل "الخانكة" الذي عرض عام 2016 ودارت أحداثه حول معلمة تربية رياضية اسمها (أميرة) تعمل في مدرسة دولية، تتعرض أميرة للتحرش من قِبَل أحد الطلاب، وفي إطار سعيها للحصول علي حقها تتحول هي إلي الجاني بدلًا من المجني عليه.

المسلسل بطولة غادة عبدالرازق وماجد المصري وفتحي عبدالوهاب وكارولين خليل وميرهان حسين وسماح أنور وإخراج محمد جمعة.

اقرأ أيضا:

محمد فؤاد أحدثهم.. نجوم تزوجوا من جنسيات عربية أبرزهم عمرو دياب وهنيدي

بينهم صابرين ومحمد فؤاد.. قصص حب وخطوبة لم تكتمل- (صور)



