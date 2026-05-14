يحرص عدد من نجوم الفن على الدفاع عن الكلاب الضالة، والتوعية بأهمية الرفق بالحيوان، من خلال منشوراتهم ومواقفهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وفي هذا التقرير، يستعرض لكم مصراوي 5 فنانات دعمن حقوق الحيوانات ودافعن عن الكلاب الضالة.

سمية الخشاب



دافعت الفنانة سمية الخشاب عن الأشخاص الذين يطعمون الكلاب والقطط في الشوارع، بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا عقب واقعة تسميم عدد من الكلاب بمنطقة القاهرة الجديدة.

آية سماحة



أثارت الفنانة آية سماحة الجدل بعد منشور عبر حسابها على "فيسبوك"، هاجمت فيه الفنانة مشيرة إسماعيل، عقب تقديم الأخيرة شكوى ضد عيادة بيطرية تقع بالعقار نفسه الذي تقيم فيه، ما تسبب في غلق العيادة بالشمع الأحمر رغم وجود حيوانات بداخلها.



فيدرا



دافعت الفنانة فيدرا عن حقوق الحيوانات الضالة في مصر، وأوضحت أنها شاركت في عدة اجتماعات تخص الرفق بالحيوان والطب البيطري، دون الوصول إلى حلول حقيقية على أرض الواقع.

مريم الخشت



تحرص الفنانة الشابة مريم الخشت دائمًا على الدفاع عن حقوق الحيوان عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تدعو متابعيها باستمرار إلى الرفق بالحيوانات ورعايتها.

دانا حمدان



تشارك الفنانة دانا حمدان جمهورها أحيانا لحظات إطعامها للكلاب الضالة، وتعبر عن حبها الشديد للحيوانات من خلال الصور والفيديوهات التي تنشرها عبر حسابها على "فيسبوك".

