كشفت الفنانة درة جمهورها أحدث إطلالاتها خلال رحلتها إلى مدينة الأقصر، حيث خطفت الأنظار بإطلالة أنيقة.

تفاصيل إطلالة درة

ونشرت درة مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة ناعمة، مرتدية قميصًا وبنطال واسع باللون البيج، ووضعت وشاحًا حول الخصر.

كما التقطت درة عددًا من الصور التذكارية مع أصدقائها، من بينهم الفنان إدوارد، حيث سادت أجواء من والود بين الحضور.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، مشيدين بإطلالة درة البسيطة والأنيقة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا دودو"، "جميلة الجميلات"، "تحفة المكان والصور"، "أهو دا الكلام"، "نجمة النجوم".

آخر أعمال درة

شاركت درة في موسم دراما رمضان 2026، بسلسل علي كلاي بطولة أحمد العوضي، درة،، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، وصفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، وبسام رجب، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.

اقرأ أيضا..

مشاكل في الرئة وغيبوبة.. مصدر خاص يكشف اللحظات الأخيرة في حياة سهير زكي

موعد ومكان تشييع جنازة الفنانة سهير زكي