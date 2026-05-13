رسالة غامضة من أيمن بهجت: "اللي يسيب الست تتسوح مايسواش ربع جنيه"

كتب : معتز عباس

08:39 م 13/05/2026 تعديل في 08:52 م
    أيمن بهجت قمر مع نجوم الوسط الغنائي
    شيرين رضا وأيمن بهجت قمر
    ايمن بهجت قمر في سحور تركي ال الشيخ (2)
    السيناريست والشاعر أيمن بهجت قمر
    أيمن بهجت قمر ومنى الشاذلي
    ايمن بهجت قمر في سحور تركي ال الشيخ (3)
    ايمن بهجت قمر في سحور تركي ال الشيخ (1)
    ايمن بهجت قمر واولاده في برنامج معكم منى الشاذلي
    ابناء ايمن بهجت قمر
    أيمن بهجت قمر
    أيمن بهجت قمر والسقا من كواليس هيروشيما
    أيمن بهجت قمر في العرض الخاص لفيلم ريستارت
    لطيفة وايمن بهجت قمر والشاعر تامر حسين
    الفنان كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر
    ياسمين رئيس وأيمن بهجت قمر
    أيمن بهجت قمر مع ياسمين رئيس ودينا الشربيني

أثار الشاعر والملحن أيمن بهجت قمر تفاعلًا واسعًا بعد نشره رسالة قوية وغامضة لبعض الرجال عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك، تحدث خلالها عن مسؤولية الرجل تجاه المرأة ورفضه لتحملها أعباء الحياة بمفردها في وجود شريكها.

وكتب أيمن بهجت قمر مستشهدًا بآية قرآنية: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}".

ماذا قال أيمن بهجت قمر

وأضاف: "أي راجل بيعمل راجل على واحدة ست وهو سايبها تشيل نفسها ومتسوحه في وجوده أنا بقول له انت راجل ماتساويش ربع جنيه في سوق الرجالة".

وتابع في منشوره: "ورمة الراجل اللي يكفي الست اللي معاه.. جاتكم القرف رجالة عرة"، وهو ما أثار تفاعلًا كبيرًا بين متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

انفصال أيمن بهجت قمر عن زوجته

يذكر أن، أيمن بهجت قمر انفصل عن زوجته وأم أولاده إنجي عبد الحافظ في سبتمبر 2024 بعد زواج دام لسنوات طويلة، وأنجب منها ولدان هما "بهجت وأدهم".

