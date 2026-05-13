لم تعد زيجات نجوم الفن مجرد تفاصيل شخصية عابرة، بل تحولت إلى حكايات تثير فضول الجمهور، خاصة عندما تتكرر تجارب الزواج.

وفي هذا التقرير، نرصد أبرز نجوم الوسط الفني الذين خاضوا تجارب زواج متعددة، بداية من محمد الحلو ومدحت صالح وعلي الحجار، وصولًا إلى أحمد سعد وحسين فهمي وأحمد فهمي.

محمد الحلو

قال المطرب محمد الحلو ، خلال لقائه ببرنامج "كل الناس" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،إن تجربة الزواج بأكثر من زوجة كانت صعبة للغاية، قائلاً: "أنا تزوجت 5 مرات لكن مكنتش حابب كده".

وأضاف أنه مرّ بفترة في حياته كان يعيش خلالها مع ثلاث زوجات في الوقت نفسه، مؤكدًا أن هذا التعدد كان متزامنًا وليس على فترات متباعدة.

وأشار إلى أن هذه التجربة كانت مرهقة على المستويين النفسي والإنساني، حيث تؤثر على قدرة الإنسان على التركيز والاستقرار، مضيفًا: "عمر ما الإنسان هيوفق بينهم، لا يمكن مهما كان الشخص عادلاً، وأنصح أي شخص.. أوعى تعمل كده، هي زوجة واحدة أفضل".

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن هذه المرحلة انتهت بما وصفه بـ انفصال جماعي عن الزوجات الثلاث، قبل أن يخوض تجربتين زواج لاحقتين.

مدحت صالح

كشف الفنان مدحت صالح عن تفاصيل حياته الزوجية، خلال ظهوره في برنامج "كل يوم" مع الإعلامي عمرو أديب،قائلًا: "أنه تزوج 5 مرات، مرّ خلالها بعدة تجارب مختلفة كان أبرزها تنقله بين زيجات قصيرة وأخرى استمرت لفترات أطول".

وأضاف أن آخر زيجاته من الشاعرة نورا الباز، التي تحدث عنها في أكثر من مناسبة بإشادة كبيرة، مؤكدًا أنها الأقرب إلى قلبه، وأن العلاقة بينهما اتسمت بالود والدعم المتبادل.

علي الحجار

كشف الفنان علي الحجار عن زواجه 5 مرات، معربًا عن عدم تمنيه لأي شخص أن يمر بتجربة الزواج أكثر من مرة، كما أنه يعيش حالة من الاستقرار في زيجاته الأخيرة مع زوجته هدى منذ 16 عامًا،وذلك خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" عبر شاشة "سي بي سي".

أحمد سعد

تزوج الفنان أحمد سعد 4 مرات، وجاءت زيجته الأولى من لبنى بيومي عام 2006، وأنجب منها ابنه أحمد وابنته جودي، قبل أن ينفصلا في عام 2011 بعد نحو 5 سنوات من الزواج.

أما الزيجة الثانية فكانت من الفنانة ريم البارودي، حيث تم الزواج بعيدًا عن الأضواء الإعلامية، لكنه لم يستمر سوى أيام قليلة قبل أن ينتهي بالانفصال.

وفي عام 2017، تزوج من الفنانة سمية الخشاب، واستمر الزواج حتى عام 2019، قبل أن ينفصلا بعد خلافات كبيرة.

وكانت الزيجة الأخيرة من مصممة الأزياء علياء بسيوني في أغسطس 2021، وأنجب منها ابنتين هما علياء ومريم، قبل أن يعلن انفصالهما مؤخرًا.

حسين فهمي

كشف النجم حسين فهمي حقيقة عدد زيجاته، نافيًا ما يُتداول بشأن ارتباطه 6 مرات، وأنه خاض تجربة الزواج 5 مرات فقط.

وأوضح حسين فهمي، خلال ظهوره في برنامج جعفر توك، أن الالتباس حدث نتيجة احتساب إحدى علاقاته ضمن الزيجات، رغم أنها لم تتجاوز مرحلة الخطوبة، مضيفًا أنه تزوج خمس مرات، بينما جرى احتساب السادسة عن طريق الخطأ، لأنها كانت مجرد خطوبة ولم تكتمل إلى زواج رسمي.

أحمد فهمي

خاض الفنان أحمد فهمي تجربة الزواج 3 مرات، والتي انتهت جميعها بالانفصال.

الزيجة الأولى، في عام 2015، كانت من شهد رمزي، ابنة المنتج الراحل محمد حسن رمزي وشقيقة الفنان شريف رمزي، إلا أن العلاقة لم تسفر عن إنجاب أبناء، وانتهت بالانفصال بشكل مفاجئ في العام نفسه.

جاءت الزيجة الثانية من منة حسين فهمي، ابنة النجم حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين، حيث تزوج الثنائي في عام 2015،، واستمر الزواج لمدة ثلاث سنوات دون إنجاب أبناء، قبل أن ينفصلا بهدوء في عام 2018.

أما الزيجة الثالثة فكانت من الفنانة هنا الزاهد، حيث تزوجا في عام 2019، واستمر الزواج بينهما لمدة أربع سنوات دون إنجاب أبناء. وفي نهاية المطاف، انفصلا الزوجين بشكل ودي.

