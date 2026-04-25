احتفلت الفنانة فيفي عبده بعيد ميلادها الذي يوافق يوم 24 أبريل من كل عام.

نشرت فيفي عبده مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، واحتفلت بعيد ميلادها وقالت: "النهاردة عيد ميلادي، أتمنى كل الناس تقولي كل سنة وانا طيبة عشان انا واخدة عين جامدة أوي"

مضيفة: "أفرفش بقى وابتدي أعيش حياتي إن شاء الله، سنة حلوة يا جميلة يا فوفا".

كواليس تقديم فيفي عبده برنامج "ألف ليلة مع فيفي" في رمضان 2026

قدمت الفنانة فيفي عبده برنامج المقالب "ألف ليلة مع فيفي" حصريا على قناة "Mbc مصر" طوال شهر رمضان 2026.

استضافت الفنانة فيفي عبده خلاله عدد من أبرز النجوم الذي وقعوا ضحية لها وسط العديد من المواقف الكوميدية.

آخر مشاركات فيفي عبده الفنية

كانت آخر مشاركات الفنانة فيفي عبده في الدراما التلفزيونية بمسلسل "العتاولة 2" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول الشقيقان خضر ونصار، اللذان عملا في مجال النصب والجريمة، إلا أن قررا التوبة في نهاية الجزء الأول، ليظهر لهما عدو جديد وسط العديد من المخاطر والعقبات، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج أحمد خالد موسى.

وشارك ببطولة المسلسل نخبة من النجوم هم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، هدى الإتربي، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج أحمد خالد موسى.

