شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها صورًا من أحدث ظهور لها أثناء زيارتها لمدينة عنابة في الجزائر، ولاقت الصور تفاعلا واسعا من محبيها.

ونشرت رانيا الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها قفطان مغربي باللونين الأخضر والذهبي، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها.

تعليقات الجمهور على الإطلالة

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت أبرزها: "شكلك حلو وإنتي محتشمة"، "قمر"، "نورتي الجزائر"، "الله على الجمال"، "أحلى ست وزي القمر".

هجوم جمهور رانيا يوسف بسبب إطلالة لها

هاجم جمهور رانيا يوسف إطلالتها الأخيرة أثناء حضورها حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية، والذي أقيم السبت الماضي.

وأثارت رانيا يوسف الجدل بسبب إطلالتها، إذ ارتدت فستان أسود مكشوف الصدر، ما عرضها لانتقادات واسعة من بعض المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

