خالد جلال مع ياسر جلال في جلسات مجلس الشيوخ

كتب : مروان الطيب

11:54 م 08/05/2026
    المخرج الكبير خالد جلال
    خالد جلال في إحدى جلسات مجلس الشيوخ (2)
    خالد جلال في إحدى جلسات مجلس الشيوخ (3)
    خالد جلال في إحدى جلسات مجلس الشيوخ (4)
    خالد جلال في إحدى جلسات مجلس الشيوخ (1)
    خالد جلال مع ياسر جلال في مجلس الشيوخ (1)
    خالد جلال مع ياسر جلال في مجلس الشيوخ (2)
    خالد جلال مع ياسر جلال في مجلس الشيوخ (4)

كشف المخرج الكبير خالد جلال عن صورا من كواليس حضوره إحدى جلسات مجلس الشيوخ، وذلك عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

ظهر المخرج خالد جلال في الصور رفقة الفنان ياسر جلال ودار بينهما حوارا، كما ظهر خالد جلال في الصور وهو منتبها لما يدور في الجلسة، وكتب على الصور: "مجلش الشيوخ الموقر، لا قوة إلا بالله".

آخر مشاركات المخرج خالد جلال المسرحية

كانت مشاركات المخرج الكبير خالد جلال الفنية بمسرحية "المجانين" بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي وعرضت ضمن فعاليات "موسم الرياض" عام 2025.

وتدور أحداث مسرحية "المجانين" حول طبيب نفسي يدعى شريف أبو عقل، يتم تعيينه في مستشفى الأمراض النفسية، ويرحب به الجميع إلا أنه سرعان ما تتبدد هذه الفرحة عندما يهدد مالك المستشفى بهدمه لبناء مجمع تجاري، يجد الطبيب شريف نفسه في مواجهة غير متوقعة، إذ يتحالف مع فريق من المرضى المجانين لإنقاذ المستشفى.

وشارك ببطولة المسرحية كل رحمة أحمد وحسام داغر، محمود حافظ، إخراج خالد جلال.

آخر مشاركات الفنان ياسر جلال في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات الفنان ياسر جلال في الدراما التلفزيونية بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 20266.

تدور أحداث المسلسل حول رجل ثري يعيش حياة باذخة بين السفر وتعدد الزيجات، لكن استقراره ينهار أمام أزمة مالية تعصف بثروته ومستقبله. وفي وسط هذا الانهيار، يجد نفسه محاصراً في دوامة من المواقف الطريفة والمشاكل الناتجة عن علاقاته المتشابكة مع أقاربه وجيرانه وأسرته، الذين يتقلبون بين الطمع في ماله والشماتة في ضياعه.

وشارك ببطولة المسلسل كل من ميرفت أمين، أيتن عامر، جوري بكر، ريهام الشنواني، هدى الإتربي، تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق.

