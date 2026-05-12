فيديو وصور- ليلى زاهر تستعرض حملها على السجادة الحمراء في مهرجان كان

كتب : سهيلة أسامة

09:07 م 12/05/2026 تعديل في 09:25 م

ليلى زاهر وزوجها المنتج هشام جمال في مهرجان كان

ظهرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر مع زوجها المنتج هشام جمال على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي في نسخته الـ79، مساء اليوم الثلاثاء بمدينة كان الفرنسية.

وخطفت ليلى الأنظار بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستانًا أبيض أبرز حملها الأول، وسط تفاعل كبير من الحضور وعدسات الكاميرات.

ماذا قالت ليلى زاهر عن حملها الأول؟

يذكر أن ليلى زاهر كانت أعلنت مؤخرًا عن حملها الأول بعد نشر صورة جمعتها بزوجها المنتج هشام جمال عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وقالت ليلى عن حملها: "منذ اللحظة الأولى شعرت أن حياتي بدأت تأخذ معنى جديد، الأمومة بدأت معي قبل أن أرى طفلي".

وأضافت: "أريد أن أكون له الأمان والحب بلا شروط، الحمل كشف لي قوة أعمق وهدوءًا مختلفًا داخلي".

