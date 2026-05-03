بفستان جريء ومكياج هادئ.. دنيا سامي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كتب : نوران أسامة

11:05 ص 03/05/2026
    دنيا سامي تخطف الأنظار
    دنيا سامي بإطلالة جريئة
    دنيا سامي تشارك جمهور صور جديدة
    دنيا سامي في أحدث ظهور عبر إنستجرام
    دنيا سامي تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة دنيا سامي جمهورها أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت الصور إعجابًا كبيرًا من متابعيها.

ونشرت دنيا الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانًا باللون الأسود، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها.

تعليقات الجمهور على الصور

وحازت الصور على تفاعل واسع من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "قد إيه شكلك حلو"، "قمر أوي"، "ما شاء الله"، "قمر"، "خطيرة"، "القبول مليون"، "كاريزما وحضور".

مشاركة دنيا سامي في دراما رمضان 2026

وشاركت دنيا سامي في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "فن الحرب"، الذي حقق نجاحًا واسعًا منذ عرضه، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب (توبة).

وشارك في بطولة العمل كل من يوسف الشريف، وريم مصطفى، وشيري عادل، إلى جانب دنيا سامي.

كما شاركت في بطولة المسلسل الكوميدي "النص التاني" بطولة: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، حمزة العيلي.

بسبب الرياح والأتربة.. تحذير عاجل من مخاطر اللوحات الإعلانية على الطرق
