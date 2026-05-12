احتفل البلوجر محمد عبد العاطي بعقد قرانه اليوم الثلاثاء الموافق 13 مايو، في أجواء عائلية بسيطة.

وظهر في الصور المتداولة بجانب المأذون أثناء توقيع عقد الزواج، وسط حضور محدود من المقربين.

ويُعد محمد عبد العاطي من أبرز صناع المحتوى الكوميدي، وقدم برنامجا ساخرا بعنوان "مع كامل احترامي"، استضاف خلاله عددًا من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وحقق من خلاله شهرة واسعة.

كما استضاف خلال البرنامج عددًا من الفنانين، من بينهم علي صبحي، عبد الرحمن محمد، أحمد عبد الحميد، وأوس أوس.

وشارك أيضًا في مسلسل "برستيج" بطولة محمد عبد الرحمن ومصطفى غريب.

