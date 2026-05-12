إعلان

أجرأ إطلالات افتتاح مهرجان كان السينمائي 2026 (صور)

كتب : شيماء مرسي

07:57 م 12/05/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ديمي مور
  • عرض 7 صورة
    إلسا هوسك
  • عرض 7 صورة
    إيما ويموث
  • عرض 7 صورة
    كارولينا داور
  • عرض 7 صورة
    مايكا مونرو
  • عرض 7 صورة
    ريا أبي راشد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


خطفت بعض النجمات الأنظار بإطلالات جريئة وغير تقليدية خلال ظهورهن على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ 79.


وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان كان السينمائي 2026، وفقا لـ "hellomagazine".


ريا أبي راشد

ظهرت الإعلامية ريا أبي راشد بفستان طويل باللون الفضي اللامع بقصة "الكب" بصيحة الظهر المكشوف، واعتمدت مكياجا قويا حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وحلق وخاتم، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.


مايكا مونرو

أطلت الممثلة الأمريكية مايكا مونرو بفستان قصير باللون الأبيض بصيحة الأوف شولدر، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود وحقيبة يد باللون البيج، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.


إيما ويموث

ظهرت عارضة الأزياء البريطانية إيما ويموث بفستان طويل "كت" باللون الأصفر مصنوع من الساتان وبفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيج وحقيبة يد باللون الأسود.


كارولينا داور

تألقت عارضة الأزياء الألمانية كارولينا داور بفستان قصير باللون الأسود ونسقت معه شراب خفيف وحذاء بكعب عالي بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.


علياء بهات

ارتدت الممثلة البريطانية علياء بهات فستان طويل باللون المينت جرين "كت" يتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ترابياـ حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.


ديمي مور

أطلت النجمة الأمريكية ديمي مور بفستان قصير بقصة "الكب" باللون الأبيض مزينا برسومات باللون الأحمر والأزرق ونسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عالي بنفس اللون، وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.


إلسا هوسك

ارتدت عارضة الأزياء السويدية إلسا هوسك فستان طويل بقصة "الكب" باللون الذهبي اللامع مزود بحزام باللون الأسود عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، وتركت خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها.

اقرأ أيضا:

كيف تتحرك النجمات بفساتين يصل وزنها إلى عشرات الكيلوجرامات؟ (صور)

ريا أبي راشد إطلالات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حقيقة بيع المطارات المصرية.. وزير الطيران يحسم الجدل في "الشيوخ"
أخبار مصر

حقيقة بيع المطارات المصرية.. وزير الطيران يحسم الجدل في "الشيوخ"
للمرة الأولى في 2026.. أحمال الكهرباء تقترب من 33 ألف ميجاوات لهذا السبب
أخبار مصر

للمرة الأولى في 2026.. أحمال الكهرباء تقترب من 33 ألف ميجاوات لهذا السبب
إسلام إبراهيم يكشف سر إصابته بأغرب 'فوبيا"
زووم

إسلام إبراهيم يكشف سر إصابته بأغرب 'فوبيا"
"صلاح مش محتاج نصيحة حد".. المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يرد على وليد الفراج
مصراوي ستوري

"صلاح مش محتاج نصيحة حد".. المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يرد على وليد الفراج
الشرطة تكشف الحقيقة.. ادعاءات كاذبة وخلافات أسرية وراء ترندات السوشيال
حوادث وقضايا

الشرطة تكشف الحقيقة.. ادعاءات كاذبة وخلافات أسرية وراء ترندات السوشيال

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.. إجراء عاجل من التنمية المحلية