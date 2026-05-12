خطفت بعض النجمات الأنظار بإطلالات جريئة وغير تقليدية خلال ظهورهن على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ 79.



وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان كان السينمائي 2026، وفقا لـ "hellomagazine".



ريا أبي راشد

ظهرت الإعلامية ريا أبي راشد بفستان طويل باللون الفضي اللامع بقصة "الكب" بصيحة الظهر المكشوف، واعتمدت مكياجا قويا حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وحلق وخاتم، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.



مايكا مونرو

أطلت الممثلة الأمريكية مايكا مونرو بفستان قصير باللون الأبيض بصيحة الأوف شولدر، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود وحقيبة يد باللون البيج، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.



إيما ويموث

ظهرت عارضة الأزياء البريطانية إيما ويموث بفستان طويل "كت" باللون الأصفر مصنوع من الساتان وبفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيج وحقيبة يد باللون الأسود.



كارولينا داور

تألقت عارضة الأزياء الألمانية كارولينا داور بفستان قصير باللون الأسود ونسقت معه شراب خفيف وحذاء بكعب عالي بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.



علياء بهات

ارتدت الممثلة البريطانية علياء بهات فستان طويل باللون المينت جرين "كت" يتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ترابياـ حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.



ديمي مور

أطلت النجمة الأمريكية ديمي مور بفستان قصير بقصة "الكب" باللون الأبيض مزينا برسومات باللون الأحمر والأزرق ونسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عالي بنفس اللون، وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.



إلسا هوسك

ارتدت عارضة الأزياء السويدية إلسا هوسك فستان طويل بقصة "الكب" باللون الذهبي اللامع مزود بحزام باللون الأسود عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، وتركت خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها.

