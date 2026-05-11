كشفت الفنانة اللبنانية إليسا عن إصابة قدمها من خلال بوست نشرته عبر صفحتها الرسمية على "X".

نشرت إليسا صورة لها من داخل مكتبها الخاص وكتبت: "رجلي ممكن تكون في استراحة "مصابة"، لكن أنا هرجع لكم قريب جدا، بشكل أسرع مما تتوقعوا، ولحد ما ده يحصل، ببعت لكم كتير من الحب".

إليسا تغني تتر "على قد الحب" رمضان 2026

شاركت الفنانة إليسا بغناء تتر مسلسل "على قد الحب" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول سيدة الأعمال الناجحة مريم التي تجد نفسها في مواجهة مع ماضٍ يأبى النسيان؛ حيث يطفو حدثٌ قديم على السطح ليزلزل استقرارها ويقذف بها في دوامة من التشتت، واضعةً نجاحها ومستقبلها أمام خيارين: التجاوز أو الانهيار.

وشارك ببطولة المسلسل كل من نيللي كريم، شريف سلامة، مها نصار، أحمد ماجد، محمود الليثي، محمد علي رزق، تأليف مصطفى جمال هاشم، وشارك في السيناريو والحوار محمد الشخيبي، إخراج خالد سعيد.

إليسا تروج لجولتها الغنائية في أمريكا

روجت الفنانة إليسا لجولتها الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام، كان آخرها في مدينة ميامي، ونشرت مقطع فيديو من كواليس الحفل عبر حسابها الرسمي على"انستجرام، إذ ظهرت وهي تشعل أجواء الحفل بباقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

