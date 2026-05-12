أعربت الفنانة شادية عبدالحميد عن استيائها من حضور عدد قليل عزاء الفنان القدير الراحل عبدالرحمن أبو زهرة.

وقالت شادية في فيديوهات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تشعر بحزن واستياء كبير بعدما فوجئت بغياب عدد كبير من زملائنا الفنانين عن حضور صلاة الجنازة، وهو ما شكل لنا صدمة حقيقية.

عتاب شادية عبدالحميد لنجوم الفن

وأضافت، قائلة: "والله زعلانين جدا احنا اتفاجئنا وانصدمنا ان مفيش كتير من زميلنا حضروا كتير للاسف، احنا بنسانده مفيش غيري أنا ووفاء مكي اللي حضرنا".

تفاصيل صلاة جنازة عبدالرحمن أبو زهرة

حضر عدد من نجوم الفن جنازة الفنان الراحل عبدالرحمن أبوزهرة التي أقيمت اليوم الثلاثاء عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وكان من أبرز الحضور الفنان محمد رياض، الفنان أيمن عزب، الفنان جمال عبد الناصر، الفنانة سلوى محمد علي، الفنانة وفاء مكي، الفنانة شادية عبد الحميد، الفنان إيهاب فهمي، الفنان مفيد عاشور، في وداع أخير للفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة.

اقرأ أيضا..

ماذا قالت ليلى علوي عن الفنان عبدالرحمن أبوزهرة بعد وفاته؟

20 صورة لنجوم الفن في جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة