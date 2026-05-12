ترفع علم مالطا.. البحرية الأمريكية تمنع ناقلة نفط من عبور هرمز

كتب : وكالات

07:44 م 12/05/2026

قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، تيم هوكينز، إن البحرية الأمريكية منعت ناقلة النفط "آجيوس فانوريوس" من عبور مضيق هرمز لانتهاكها الحصار الأمريكي المفروض على موانئ إيران.

وأضاف المتحدث باسم القيادة المركزية، في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الثلاثاء، أن ناقلة النفط كانت ترفع علم مالطا ولم تكن محملة بنفط إيراني.

وأوضح متحدث القيادة المركزية، أن القوات الأمريكية تصدت لعدة ناقلات لا تحمل نفطا إيرانيا بسبب انتهاكها الحصار.

وأشار متحدث القيادة المركزية، إلى البحرية الأمريكية ستواصل فرض الحصار على السفن التي تدخل أو تغادر موانئ إيران.

