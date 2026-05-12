تصدرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز تريند موقع "جوجل" ومواقع البحث المختلفة الساعات الماضية.

ياسمين عبدالعزيز تريند جوجل

جاء ذلك، بعدما نشرت ياسمين عبر حسابها الرسمي على "ستوري إنستجرام خاصية "الأسئلة"، ما أثار تفاعلا واسعا بين جمهورها ومتابعيها.

وفتحت ياسمين الباب أمام جمهورها ومحبيها للمشاركة في "ستوري" الأسئلة، والمتوقع أن تجيب عليه خلال الساعات القادمة، خاصة المتعلقة بأحدث أعمالها الفنية وحياتها الشخصية.

أحدث أعمال ياسمين عبدالعزيز الفنية

تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهد فيلمها الجديد "خلي بالك من نفسك"، الذي يجمعها بالنجم أحمد السقا في تعاون فني جديد، بعد آخر عمل فني جمعهما سويًا في فيلم ""الأبلة طم طم" عام 2018، والذي شارك في بطولته بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد محمود، ومصطفى أبو سريع، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج علي إدريس.

وانتهى الثنائي من تصوير عدد من المشاهد قبل موسم رمضان الماضي، فيما يستعد فريق العمل لاستكمال التصوير خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لطرح الفيلم بدور العرض السينمائي قريبًا.

تفاصيل فيلم "خلي بالك من نفسك"

وينتمي فيلم "خلي بالك من نفسك" إلى نوعية الأعمال التي تمزج بين الأكشن والكوميديا والتشويق، مع الكثير من المفاجآت والأحداث المثيرة.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب أحمد السقا وياسمين عبد العزيز كل من محمد رضوان ومصطفى أبو سريع وآخرين، والعمل من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي بلس.

اقرأ أيضا..

"شديدة مع الولاد وحازمة".. ماذا قال محمد فؤاد عن زوجته الأولى؟

بعد تشييع الجثمان.. موعد ومكان عزاء الفنان عبد الرحمن أبو زهرة