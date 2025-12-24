يستعد مجموعة من نجوم الأغنية، لتقديم حفلات الكريسماس، المقرر إقامتها غدا الخميس الموافق 25 ديسمبر، وفي مقدمتهم المطرب محمد فؤاد، ومؤدي أغاني الراب تووليت.

ويقدم محمد فؤاد، بمشاركة المطرب مصطفى حجاج، الحفل الذي تقيمه إحدى الشركات العقارية في العاصمة الجديدة، ويبدأ الدخول في الثالثة عصرا.

وتشارك المطربة رحمة محسن، مع الراقصة دينا، في إحياء الحفل المقام في أحد فنادق القاهرة الجديدة.

ويقدم مؤدي أغاني الراب تووليت، مجموعة من أغانيه، في الحفل المقام في أرينا العاصمة الإدارية الجديدة، مساء غدا الخميس الموافق 25 ديسمبر.

وأعلنت الجهة المنظمة عن بيع جميع التذاكر فئة 2500، وفتح الحجز على فئات 900، و1500 جنيه.

وتعاقد المطرب بهاء سلطان على إحياء الحفل المقام في أحد الفنادق على نيل القاهرة، مساء الجمعة الموافق 26 ديسمبر، وتتراوح أسعار التذاكر، بين 2500، و 4500، و 6000،و7000، و 8000 جنيه.