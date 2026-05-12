كيف تتحرك النجمات بفساتين يصل وزنها إلى عشرات الكيلوجرامات؟ (صور)

تتنافس دور الأزياء العالمية والنجوم على تقديم تصاميم استثنائية تتطلب آلاف ساعات العمل وملايين الخرز والأقمشة النادرة.

أبرز الإطلالات الأغلى والأكثر فخامة

وبين فساتين مطرزة يدويا وذيول امتدت لعشرات الأمتار، خطفت بعض الإطلالات الأنظار بكونها الأكثر تكلفة وبذخا في 2026 بعد استعراضها في حفل ميت جالا، وفقا لموقع InStyle.

نينا دوبريف.. فستان مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد

ظهرت نينا دوبريف في حفل ميت جالا بفستان مبتكر من تصميم زاك بوزن، صنع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ليبدو وكأنه مصنوع من الزجاج.

واستغرق تنفيذ التصميم أكثر من 200 ساعة، وتم تفصيله وفق قياسات دقيقة باستخدام قطع بلاستيكية مخصصة، فيما قدرت قيمته بنحو 120 ألف دولار.

باد باني.. ذيل بطول 26 قدما

لفت باد باني الأنظار بإطلالة بيضاء من دار جاكيموس، تضمنت ذيلا ضخما بطول 26 قدما مزينا بزهور الكاميليا تكريما للمصمم الراحل كارل لاجرفيلد، وبلغت القيمة التقديرية للإطلالة نحو 150 ألف دولار.

جابرييل يونيون.. 1400 ساعة عمل

احتاج فستان جابرييل يونيون إلى نحو 1400 ساعة تصنيع، إذ تضمن أكثر من 10 آلاف كرة صغيرة جرى قصها وتطريزها يدويا لإنتاج تأثير بصري ثلاثي الأبعاد مستوحى من التحول والتطور، وقدرت قيمة الفستان بما يتراوح بين 250 و400 ألف دولار.

جينيفر لوبيز.. ملايين الخرزات الفضية

تألقت جينيفر لوبيز بفستان فاخر من دار سكياباريللي استغرق تنفيذه 800 ساعة، وزين بـ2.5 مليون قطعة خرز ورقائق فضية صممت على هيئة أجنحة فراشات، بينما تجاوزت قيمته التقديرية نصف مليون دولار.

بيلي إيليش.. إطلالة مستوحاة من مارلين مونرو

قدمت بيلي إيليش واحدة من أكثر الإطلالات الكلاسيكية شهرة، بفستان وردي ضخم بذيل بلغ طوله 15 قدما، مستوحى من أسلوب أيقونة هوليوود مارلين مونرو، وقدرت قيمته بين 150 و250 ألف دولار.

إيمان.. إطلالة ملكية مذهلة

استغرقت إطلالة عارضة الأزياء إيمان نحو 400 ساعة عمل، وتميزت بتنورة ضخمة مزينة بالريش وغطاء رأس مستوحى من أزياء القرن الثامن عشر، فيما بلغت قيمتها التقديرية نحو 200 ألف دولار.

جيريمي بوب.. لوحة فنية من الحرير

ظهر جيريمي بوب بذيل حريري ضخم يحمل صورة كارل لاجرفيلد مرسومة يدويا، بمشاركة 70 خياطة واستخدام 5 آلاف متر من الشيفون الحريري، وقدرت قيمة الإطلالة بنحو 300 ألف دولار.

عليا بهات.. تحفة هندية فاخرة

قدمت النجمة الهندية عليا بهات واحدة من أكثر الإطلالات تعقيدا، إذ استغرق تنفيذ الساري الأخضر الفاخر 1965 ساعة عمل بمشاركة 163 حرفيا، مع تطعيمه بأحجار ومجوهرات باهظة الثمن، فيما قدرت قيمة الإطلالة بأكثر من مليون دولار.

ديانا روس.. عودة ملكية بعد سنوات

عادت ديانا روس إلى الحفل بإطلالة بيضاء ضخمة بذيل بلغ 18 قدما، حمل أسماء أبنائها وأحفادها، واستغرق تنفيذه أربعة أسابيع متواصلة، وقدرت قيمة الفستان بما يتراوح بين 250 و500 ألف دولار.

كاردي بي.. فستان عملاق يسيطر على السجادة الحمراء

اختتمت كاردي بي قائمة الإطلالات الأكثر بذخا بفستان ضخم من التول الأسود احتاج إلى تسعة أشخاص لمساعدتها على الحركة، وامتد بطول غطى جزءا كبيرا من السجادة الحمراء، فيما تجاوزت القيمة التقديرية للإطلالة 250 ألف دولار.

