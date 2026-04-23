دعم الفنان محمد فؤاد، الفنان الكبير هاني شاكر الذي يمر بأزمة صحية نقل على إثرها لتلقي العلاج في فرنسا.

تصريحات محمد فؤاد عن هاني شاكر

وقال الفنان محمد فؤاد في تصريحات لبرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن mti": "ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، بدعيله من كل قلبي يشفيه رب العالمين ويرده سالم معافا لأسرته وأهله ولجمهوره الكبير ويرده لنا ولبلده مصر الغالية، وبقوله ألف مليون سلامة يا هاني يا غالي".

تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر

ونقل االفنان الكبير هاني شاكر إلى العناية المركزة بعد تعرضه لانتكاسة مفاجئة نتيجة نزيف حاد استدعى نقل كميات كبيرة من الدم، قبل خضوعه لعملية جراحية في القولون لوقف النزيف.

شائعات وفاة هاني شاكر

وانتشرت الفترة الماضية شائعة وفاة النجم الكبير هاني شاكر، وحرص نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، على نفي الشائعة وطالب الجميع بتحري الدقة.

