شهد عام 2025 احتفال عدد كبير من نجوم الوسط الفني بارتباط أولادهم وبناتهم، وأبرزهم: الفنانة ريم مصطفى، الفنان شريف منير، الفنان محمد هنيدي، الفنان محمد فؤاد، الفنان هاني رمزي، والفنان أحمد زاهر.

ونستعرض لكم في التقرير التالي، أبرز أفراح أبناء نجوم الفن في 2025..

هاني رمزي يحتفل بزفاف نجله شادي

احتفل الفنان هاني رمزي بزفاف نجله شادي مطلع شهر أكتوبر الماضي، بكنيسة أبي سيفين، وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين إلى جانب عدد كبير من نجوم الوسط الفني، هم: الفنانة ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، الفنان عماد زيادة، الفنان حمادة هلال، الفنان إدوارد، النجمة يسرا، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة ليلى علوي، الفنانة لبلبة، الفنانة عبير صبري، الإعلامية هالة سرحان، الفنان أحمد زاهر، الإعلامي طارق علام، الإعلامي أحمد المسلماني، الفنان علاء مرسي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنان ماجد المصري، الفنانة داليا البحيري، الفنانة دنيا عبدالعزيز.

ريم مصطفى

احتفلت الفنانة ريم مصطفى بارتباط نجلها نهاية شهر نوفمبر الماضي بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

نشر برنامج "ET بالعربي" مقطع فيديو من كواليس الحفل عبر صفحته الرسمية على انستجرام، ظهرت خلاله ريم وهي ترقص على أنغام أغاني الفنان أحمد سعد.

ليلى أحمد زاهر

احتفل الفنان أحمد زاهر بزواج ابنته ليلى على الفنان والمنتج هشام جمال، نهاية شهر أبريل الماضي.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم، من بينهم: باسم سمرة، محمد ثروت، أحمد صفوت، ليلى علوي، حسين فهمي، ريهام عبدالغفور، إلهام شاهين، يسرا، محمد حماقي، أحمد سعد، دنيا سامي، عمرو وهبة، عبير صبري، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، دياب، هالة سرحان، هاني رمزي، عصام السقا، صدقي صخر، محمد فؤاد، محمد سامي وزوجته مي عمر، بوسي، لقاء سويدان، وغيرهم من الفنانين.

شريف منير يحتفل بزواج ابنته أسما

أعلنت أسما شريف منير، عن عقد قرانها، ونشرت صورًا جمعتها بزوجها ووالدها النجم شريف منير، وعدد من أفراد أسرتها.

وكتبت أسما تعليقا على الصور "أنا الحمد لله اتجوزت، وده قرار جه بعد فترة طويلة من رحلة عشتها مع نفسي، من حاجات كتير قوي اتعلمتها، تجارب دخلت فيها، اختيارات وصلت لها، حاجات بقيت بحبها، وحاجات ما بقيتش بحبها، فهمت نفسي أكتر، اتعرفت على نفسي أكتر، فهمت أنا محتاجة إيه من الجواز، إيه المهم وإيه اللي مش مهم، إيه اللي محتاج مجهود وإيه اللي مش محتاج مجهود".

ماجد المصري يحتفل بزفاف ابنته ماهيتاب

احتفل الفنان ماجد المصري بزفاف ابنته ماهيتاب على رجل الأعمال أحمد حسين نصار في حفل أقيم بشهر يونيو الماضي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وشهد حضور نجوم الفن والمقربين، وظهرت ماهيتاب بفستان أبيض ملكي، وظهر ماجد المصري متأثرا والسعادة تغمره بزواج ابنته.

محمد فؤاد يحتفل بزفاف ابنته بسملة

احتفل الفنان محمد فؤاد بزفاف ابنته بسملة مطلع شهر يوليو الماضي، وسط حضور عدد كبير من الأصدقاء المقربين من العروسين من داخل وخارج الوسط الفني.

ظهر فؤاد متأثرا عند رؤية ابنته مرتدية فستان الزفاف لأول مرة، وعبر عن سعادته، وقامت هي بتقبيل يده بينما قام بتقبيل رأسها ويدها، قائلا "إيه ده.. مش عايز حاجة من الدنيا تاني".

بيومي فؤاد يحتفل بزفاف نجله محمد

احتفل الفنان بيومي فؤاد بزفاف نجله محمد نهاية شهر سبتمبر الماضي بأحد الفنادق الكبرى، بحضور عدد من نجوم الوسط الفني، منهم: النجمة يسرا، الفنانة شيماء سيف، الفنان محمد جمعة، الفنان أحمد سعد، الفنان كريم محمود عبدالعزيز، الفنانة أيتن عامر، الفنان مصطفى قمر، الفنانة لبلبة، الفنان أكرم حسني.

محمد هنيدي يحتفل بزفاف ابنته فريدة

احتفل النجم محمد هنيدي بزفاف ابنته فريدة مطلع شهر ديسمبر الجاري، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، إلى جانب الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وشهد حفل الزفاف حضور كل من الفنان علاء مرسي، الفنانة مي سليم، الفنان أحمد رزق، الفنان محمود عبدالمغني، الفنان حسام داغر، الفنان أحمد آدم، المخرج مجدي الهواري، الفنان عماد زيادة، المنتج جمال العدل، الفنان محمد ثروت، الفنانة نرمين الفقي، الفنان صبري فواز، الفنان خالد زكي وقاموا بتهنئة هنيدي والتقطوا معه العديد من الصور التذكارية.

نادية مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها "همسة"

احتفلت الفنانة نادية مصطفى بزفاف ابنتها "همسة" بأحد الفنادق الكبرى، في حضور الأهل والأصدقاء ونجوم الوسط الفني.

وكان من أبرز الحضور: الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وعلي الحجار، ومصطفى قمر، ومحمود الليثي، وحمادة هلال، وحلمي عبدالباقي، وغيرهم.

اقرأ أيضا:

محمد صبحي يهاجم صناع "الست" ويوجه اللوم لـ منى زكي (فيديو)

نجل جليلة محمود يكشف آخر التطورات الصحية لوالدته