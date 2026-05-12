أعلن أحمد أبو زهرة نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، عن موعد ومكان العزاء، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك".

تعرف على موعد ومكان العزاء

وكتب: "تلقي العزاء في الفقيد بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس قاعة السلام غدًا الأربعاء 13 مايو إن شاء الله".

جنازة الراحل عبد الرحمن أبو زهرة

وشيعت جنازة الفنان الراحل اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر، وفقًا لوصيته، حيث مر جثمانه من أمام مسجد الحسين والمسرح القومي بالعتبة في مشهد وداع مؤثر.

سبب وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

رحل عن عالمنا الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة بعد صراع طويل مع المرض.

وكان الراحل قد عانى خلال الفترة الأخيرة من تدهور في حالته الصحية، بعد إصابته بمضاعفات مرتبطة بفيروس كورونا، ما أدى إلى معاناته من مشاكل في الجهاز التنفسي ونقله للمستشفى لتلقي العلاج.

