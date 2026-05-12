بعد تشييع الجثمان.. موعد ومكان عزاء الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

كتب : نوران أسامة

06:33 م 12/05/2026 تعديل في 06:57 م
    عبد الرحمن أبو زهرة (2)
    عبد الرحمن ابو زهرة- المعلم سردينة
    عبد الرحمن ابو زهرة وشخصية الحجاج
    عبد الرحمن أبو زهرة
    عبد الرحمن ابو زهرة-سكار
    عبد الرحمن أبو زهرة الفنان الكبير
    الفنان عبد الرحمن أبو زهرة والفنانة سعاد حسني
    الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة
    الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة
    عبد الرحمن أبو زهرة في بداياته الفنية
    عبد الرحمن أبو زهرة مع منةشلبي
    عبد الرحمن أبو زهرة في دور المعلم سردينة
    عبد الرحمن أبو زهرة مع سعاد حسني
    عبد الرحمن أبو زهرة مع تيم حسن
    عبد الرحمن أبو زهرة في كواليس مسلسل لن أعيش في جلباب أبي
    الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة
    عبد الرحمن أبو زهرة
    الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة في كواليس التصوير
    الراحل عبد الرحمن أبو زهرة

أعلن أحمد أبو زهرة نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، عن موعد ومكان العزاء، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك".

تعرف على موعد ومكان العزاء

وكتب: "تلقي العزاء في الفقيد بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس قاعة السلام غدًا الأربعاء 13 مايو إن شاء الله".

جنازة الراحل عبد الرحمن أبو زهرة

وشيعت جنازة الفنان الراحل اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر، وفقًا لوصيته، حيث مر جثمانه من أمام مسجد الحسين والمسرح القومي بالعتبة في مشهد وداع مؤثر.

سبب وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

رحل عن عالمنا الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة بعد صراع طويل مع المرض.

وكان الراحل قد عانى خلال الفترة الأخيرة من تدهور في حالته الصحية، بعد إصابته بمضاعفات مرتبطة بفيروس كورونا، ما أدى إلى معاناته من مشاكل في الجهاز التنفسي ونقله للمستشفى لتلقي العلاج.

جنازة عبد الرحمن أبو زهرة مسجد المشير طنطاوي

